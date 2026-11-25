In prima mattinata ci eravamo soffermati su un primo tour de force dei rossoblù, analizzando il calendario fino a fine dicembre. Il leit motiv degli allenatori è quello di “un passo alla volta”, per cui abbiamo deciso, per una volta, di fare i bastian contrari. Quindi, nel primo pomeriggio, abbiamo, con maggiore profondità, riguardato il programma delle partite, scavallando l’anno. Così ci siamo accorti che il vero tour de force parte il 3 gennaio con la partita contro la Juve e finisce il 21 febbraio, sempre contro la Juve, ma a campi invertiti. Con in mezzo tanti scontri importanti.

Il Tour de Force rossoblù dei primi due mesi 2027

Tutto sommato l’anno, Roma e Como a parte, si chiude mettendoci di fronte 5 partite che, al momento, ci sembrano alla portata del Bologna, targato Palladino. Quindi Roma e Como a parte, Venezia, Palermo, in Coppa Italia, e Fiorentina sono tutte squadre che sono sotto la nostra nona posizione. E un perchè ci sarà, pur rispettando tutte le squadre di Serie A, soprattutto quando si gioca in trasferta. Anche se il Bologna, in trasferta, ha dimostrato ampiamente di saper giocare e portare a casa punti.. Per cui la vera analisi sul Tour de Force, parte dal 3 gennaio 2027, con la Juve in casa e finisce il 21 febbraio all’Allianz Stadium, sempre contro la Juve. E che sia un Tour de Force ce lo dicono le partite che sono in quei due mesi.

Bologna – Juventus

Frosinone – Bologna

Bologna – Genoa

Lazio – Bologna

Bologna – Atalanta

Udinese – Bologna

Bologna – Milan

Bologna – Como

Juventus – Bologna

Semplificando ai massimi livelli, solo Genoa e Udinese, al momento, sono sotto in classifica. Ma saranno due partite in trasferta e avranno le loro complicazioni. Tutte le altre, fateci caso, sono sopra al nostro 9 posto, che disonorevole non è: per questo lo chiamiamo Tour de Force. Per questo sottolineiamo come il primo bimestre del nuovo anno, sarà una perfetta cartina di tornasole non tanto e solo per le ambizioni europee, ma per capire come la squadra è stata costruita. E in quel periodo, essendo in pieno calciomercato invernale, proveremmo a dare ascolto a Mister Palladino, che con due o tre ritocchi potrebbe garantirci cose interessanti.

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