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Parma-Bologna, dove vederla in tv e streaming: Sky o DAZN?
Il rossoblù fanno visita ai Ducali di Gilardino sabato 7 novembre per l’undicesima giornata di Serie A. Ecco l’orario del derby emiliano e dove seguire la gara in diretta tv e streaming.
Dopo gli impegni del fine settimana, la Serie A torna protagonista con il programma della undicesima giornata. Per il Bologna è tempo di affrontare un’importante trasferta emiliana: sabato 7 novembre i rossoblù saranno ospiti del Parma.
La squadra di Raffaele Palladino sarà chiamata a confrontarsi con i ducali di Alberto Gilardino in una sfida che mette in palio punti preziosi per entrambe le formazioni. Il Parma arriva all’appuntamento dopo aver travolto l’Atalanta, mentre il Bologna vuole dare continuità ai risultati positivi conquistati nelle ultime settimane. Una partita che promette intensità e spettacolo, anche per la presenza dell’ex Giovanni Fabbian, protagonista nell’ultima uscita dei crociati.
Per chi non potrà seguire l’incontro direttamente allo stadio, ecco dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Ecco tutte le informazioni utili per seguire Parma-Bologna, dall’orario del calcio d’inizio alle piattaforme su cui sarà possibile guardare la gara.
Parma-Bologna, a che ora inizia la partita?
Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di sabato 7 novembre 2026, allo stadio Ennio Tardini di Parma. La gara è valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27.
Parma-Bologna, dove vederla: DAZN o Sky?
Parma-Bologna sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire la partita sarà possibile utilizzare:
- l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili;
- il sito ufficiale di DAZN, accessibile da computer;
- l’app DAZN su smartphone e tablet.
La gara sarà inoltre disponibile sul canale DAZN dedicato agli abbonati Sky che dispongono del relativo pacchetto.
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