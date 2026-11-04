Parma-Bologna, riecco Fabbian: l’ex rossoblù arriva carico

Archiviata la 10^ giornata di campionato, il Bologna guarda al prossimo turno dove sfiderà nel più classico dei derby emiliani il Parma di Alberto Gilardino e soprattutto dell’ex Giovanni Fabbian.

I ducali, dopo un avvio di stagione a rilento e problematico, hanno cambiato allenatore. Sulla panchina della squadra crociata, infatti, c’è l’ex bomber e non più lo spagnolo Cuesta. Una scelta obbligata viste le difficoltà che sono proseguite anche con l’arrivo di Gila. Anche se ora potrebbero prendere una svolta positiva.

Bologna, occhio: il Parma ha schiantato la Dea

Nel Monday Night di Serie A, il Parma ha chiuso la 10^ giornata con un risultato clamoroso. La squadra dell’ex centravanti, tra le tante anche di Parma e Bologna appunto, ha schiantato a domicilio l’Atalanta di Maurizio Sarri, mandandola definitivamente in crisi.

Tre a zero, tre gol e tre punti che lasciano la Dea ferma a quota 11 e rilanciano le ambizioni di salevzza dei Ducali. Ma soprattutto, come sostiene Giovanni Trupo su Stadio, accendono la scintilla proprio alla vigilia della gara contro i rossoblù. Lo scorso anno, d’altronde, fu la sfida del dall’Ara, vinta all’ultimo respiro con la staffilata di Ordonez ad attivare il grande filotto-salvezza dell’allora squadra di Cuesta.

Riecco Fabbian, la sfida da ex

Dopo l’addio nel gennaio 2026, Giovanni Fabbian e il Bologna non si erano ancora incrociati. Sabato al Tardini per Parma-Bologna sarà la prima occasione. Nel frattempo, Giovanni ha vestito senza troppo successo la maglia della Fiorentina e in estate è tornato in Emilia.

Con la maglia gialloblù, Giovanni finora non aveva fatto granché bene. Un avvio di annata a rilento che aveva anche fatto storcere il naso a qualche tifoso del Parma. Tuttavia, a Bergamo, Fabbian ha ritrovato la verve delle belle stagioni di Bologna e ha trascinato il Parma alla vittoria con un gol (quello dell’1-0, di testa) e un assist a Lontani che, per la verità fa una gran giocata dopo aver ricevuto palla.

I rossoblù dovranno difendersi dalla voglia di rivalsa di Fabbian e dalla scintilla che potrebbe aver acceso nei Ducali. La sfida del Tardini rappresenta un trapponlone in cui il Bologna non può e non deve cadere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook