Parma-Bologna in salsa Azzurra con Lontani e Cambiaghi: oggi avversari, domani compagni

Ormai ci siamo, è tempo di Derby dell’Emilia: alle 18, in quel del “Tardini” andrà in scena Parma-Bologna, ultimo impegno per entrambe prima della sosta per le nazionali. Due simboli di queste squadre e protagonisti in questa partita sono Simone Lontani e Nicolò Cambiaghi: oggi molto passerà da loro per le sorti delle rispettive compagini, ma da domani saranno per la prima volta compagni nell’Italia di Roberto Mancini.

Parma-Bologna, oggi Lontani e Cambiaghi avversari…

Molto importante. Come al solito lo è un Derby. Questo, quello dell’Emilia, è un Parma-Bologna che ha però tante sfide dentro la stessa. Abbiamo parlato di quella in panchina, tra corsi e ricorsi storici che coinvolgono Alberto Gilardino e Raffaele Palladino. In campo, però, c’è ne una tutta in salsa Azzurra, vista proprio la sosta: Simone Lontani e Nicolò Cambiaghi.

Sfida, ovviamente, sportiva. Perché da loro, in questo inizio di stagione, sono passate molte fortune di Parma e Bologna: per il primo anche a livello realizzativo, per il scondo invece a livello di apporto alla banda Rossoblù, contando di trovare il primo gol magari proprio oggi. Una sfida sulla trequarti per quello che è l’obiettivo delle due compagini: andare alla pausa con il sorriso, e quello lo si ha solo – o quasi – con i tre punti in tasca.

…da domani, invece, insieme nell’Italia

Sfida quella tra Simone Lontani e Nicolò Cambiaghi che da domani diventerà la stessa, visto la convocazione di entrambi con l’Italia da parte del CT Azzurro, Roberto Mancini. È una dolce prima volta per il classe 2008 dei Ducali, è invece una bellissima conferma per il Rossoblù Cambiaghi, segno di come quest’anno stia facendo quel salto tanto auspicato.

Il giovane Lontani non rimarrà tutte le due settimane con i “grandi”: verrà utilizzato anche dalle Under dalla Nazionale per i rispettivi impegni, ma è un segnale che Mancini ha voluto lanciare al ragazzo, e cioè che ha tutte le chance di arrivare lì dove sbarcherà per la prima volta da domani. Lì dove troverà Nicolò, un giocatore che ha fame di gol, non avendolo ancora trovato, e soprattutto di crescere, ancor di più: chissà che la partita di oggi non sia un preambolo felice.

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