L’uomo del sabato – Nicolò Cambiaghi…ancora!

E sono quattro per il Bologna: ancora vincente e, finalmente, sempre più su in classifica. Sono tre, invece, per colui che anche oggi è stato votato sui nostri canali social da voi lettori come migliore in campo tra i ragazzi di Palladino: Nicolò Cambiaghi. Terza volta per il numero 28, dopo Lecce e Cagliari. Un “uomo del sabato” da trasferta per l’esterno italiano che meritatamente è sempre più protagonista di questa squadra, con i numeri che, non sembra, ma parlano per lui.

Parma-Bologna, Nicolò Cambiaghi è il vostro MVP

Non un plebiscito, perché ci sono stati anche altri protagonisti nel pomeriggio del Tardini. Ma lui, alla fine, vince quasi sempre: il vostro migliore in campo, votato sui nostri social, per Parma-Bologna è Nicolò Cambiaghi. Qualcuno potrebbe iniziare a dire “e chi se non lui?”. Si, perché ancora una volta il motorino con il numero 28 ci ha messo del suo in questa vittoria.

L’assist che porta al vantaggio Rossoblù è tutto suo, in una versione certamente più brillante rispetto ai primi 45 minuti, come sottolineato nelle nostre pagelle di fine gara. Poco male: chi vuol diventare grade sa incidere anche in poco tempo. Proprio come sta imparando a fare Nicolò: vedasi il subentro nel secondo tempo a San Siro contro il Milan. Quello di oggi è il terzo premio di “migliore”, dopo Lecce e Cagliari: tutte vittorie decisive, tutte portano la sua firma. Come? Con tre assist, due a Lecce e uno ieri. E a Cagliari, pur non entrando nel tabellino, è stato un vero e proprio trascinatore

Sempre più su

D’altronde, se non è questo il suo magic moment, qual’è stato? Seconda convocazione consecutiva in Nazionale per lui, a riprova di come questa stagione sia tutto un altro Nicolò quello che scende in campo: più spazio, più fiducia, più incisività. A Bologna si è preso meritatamente i gradi di titolare e sta dimostrando cosa sia disposto a fare per tenerseli: essere decisivo, quasi in ogni partita. Un’onda positiva che Cambiaghi già alla prima sosta si era portato in Azzurro, dimostrando di fare bene anche con la maglia della Nazionale: vediamo se funzionerà ancora, ora che ha anche i risultati dalla sua.

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