Bologna, Piccoli torna e “aiuta” Palladino: attacco quasi al completo per Parma

È la notizia di metà settimana in casa Bologna, e non ce n’erano di migliori all’orizzonte da questo punto di vista: Roberto Piccoli è rientrato in gruppo e sarà disponibile per Parma-Bologna. Quello che è stato a tutti gli effetti l’attaccante titolare nella prima parte di stagione dei Rossoblù, fermatosi per un problema muscolare contro l’Inter, torna a disposizione di Raffaele Palladino: un assist importante per le scelte del mister sabato al Tardini, anche in corsa.

Bologna, riecco Piccoli: si allena in gruppo

Lo ha annunciato il Bologna ieri, lo ricorda anche Stefano Brunetti sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio: Roberto Piccoli è tornato ad allenarsi in gruppo. Tempi di recupero rispettati, con il numero 91 Rossoblù che così torna a disposizione della squadra prima della sosta: periodo necessario per Roberto per recuperare la forma fisica ideale dopo lo stop contro l’Inter.

Una notizia positiva soprattutto per Raffaele Palladino, il quale in Parma-Bologna potrà così avere la batteria degli attaccanti quasi al completo. Si, perché l’unico assente dovrebbe essere Jay Enem, ancor aalle prese con problemi fisici che dovrebbero essere risolti durante la sosta. Anche questo è un passo in più nel “suo” Bologna.

Scelte ampie per Parma

È un vero e proprio assist quello di Piccoli al suo mister, il quale può mettere la palla in rete proprio come quando giocava da attaccante. Aumentano le alternative così per Palladino in vista di Parma-Bologna, e non potrebbe essere più contento. Visti i pochi allenamenti, come citato dallo stesso Brunetti, Piccoli presumibilmente partirà dalla panchina, con la conferma dell’attacco che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite.

Avere però due alternative davanti come lui e Dovbyk per Palladino è una sensazione che non aveva ancora provato: l’ucraino contro il Monza ha dimostrato di esser salito di tono, proprio come volontà del suo allenatore. E quindi rivelarsi davvero un’alternativa, anche a gara in corso. Per Parma, con Piccoli, queste diventano due. In partite come quella del Tardini è una manna dal cielo: il Bologna può pensare di far filotto, anche con un Piccoli in più.

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