Verso Parma-Bologna, Darmian verso la titolarità: i ballottaggi di Palladino

Il Bologna si prepara all’undicesima e ultima sfida prima della seconda sosta stagionale per le nazionali: l’avversario di turno sarà il Parma di Gilardino, reduce da un successo rotondo sul campo dell’Atalanta. Il morale degli avversari sarà alto, ma i rossoblù vogliono dare continuità alle ultime tre vittore consecutive.

Per questo, Palladino pensa a pochi cambi rispetto all’ultima uscita interna contro il Monza. L’intenzione dell’allenatore, che oggi presenterà la gara in conferenza stampa alle 15:00, è quella di non stravolgere la formazione, nonostante gli ultimi recuperi dall’infermeria.

Verso Parma-Bologna, la probabile formazione di Palladino

Partendo proprio dagli ultimi rientri, Roberto Piccoli deve ancora ritrovare la migliore condizione fisica e con ogni probabilità sarà utilizzato a gara in corso. Come riferimento offensivo, infatti, resta in pole Odgaard, con Dovbyk altra alternativa dalla panchina. Per quanto riguarda Riccardo Orsolini, non si esclude una maglia da titolare, ma Bernardeschi dopo le ultime prestazione di livello resta leggermente avanti.

Anche sulla sinistra, come riportato Dario Cervellati nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, resta da sciogliere il ballottaggio Cambiaghi-Mbangula. Infine, passando ai ballottaggi difensivi, Darmian è il favorito per affiancare Theate e Casale nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra, invece, Amondarain contende il posto a Zortea.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook