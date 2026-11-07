Verso Parma-Bologna, i giovanissimi ducali ospiteranno gli esperti rossoblù

È tutto pronto per il Derby d’Emilia tra Parma e Bologna, match valido per l’undicesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 18. Come scrive Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, sul terreno di gioco dello Stadio Tardini andrà in scena quello che può essere quasi visto come uno scontro tra generazioni: con un’età media di 23,9 anni, infatti, i ducali sono la seconda squadra più giovane del torneo dietro al Monza. 26,8 anni, invece, per la formazione rossoblù, che dal canto suo è la terza più vecchia (preceduta solo da Napoli e Inter).

Il Parma di Lontani e Daffara contro il Bologna di Darmian e Skorupski: generazioni a confronto

In altre parole, ci corrono quasi tre anni tra le due rose, un aspetto che inevitabilmente comporta anche delle differenze a livello di gioco e organizzazione tattica. A cominciare dalla difesa, dove l’ex giocatore di Inter e Nazionale italiana Matteo Darmian (che tra l’altro ha indossato anche la maglia del Parma nella stagione 2019-2020) dovrà cercare di tenere a bada il giovanissimo e talentuoso attaccante gialloblù Simone Lontani, gioiellino classe 2008 che ha già firmato 5 gol in 11 presenze tra campionato e Coppa Italia. 36 anni contro 18.

Anche in porta assisteremo a uno scontro tra generazioni, con il 35enne Lukasz Skorupski (vero e proprio veterano e caposaldo del Bologna) che si confronterà con il baby portiere gialloblù Giovanni Daffara (21 anni, a quota 2 clean sheet in 2 presenze in campionato).

L’analisi di Delprato: «Bologna squadra forte e in salute, ma noi siamo preparati»

Paradossalmente, tra i giocatori più “anziani” del Parma c’è il suo capitano Enrico Delprato, nato nel 1999. Il difensore 26enne, però, ha la maturità necessaria per riconoscere che il match di quest’oggi sarà difficile e importante per entrambe le formazioni. «Noi veniamo da una vittoria forse fin troppo netta (il 3-0 a Bergamo con l’Atalanta, ndr) ma è un risultato che fa parte del calcio e aiuta nel preparare le partite che verranno come questa con il Bologna. Affronteremo una squadra forte e sappiamo che allo stadio ci sarà un’atmosfera bellissima. I rossoblù vengono da tanti risultati utili consecutivi, hanno fatto 13 punti nelle ultime 6 partite ed è sicuramente una squadra in salute» ha dichiarato il capitano gialloblù (parole riportate sul numero odierno di Stadio da Guglielmo Trupo).

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