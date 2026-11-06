Parma-Bologna, i rossoblù cercano il poker di vittorie: l’ultima volta due stagioni fa

Il Bologna vola a Parma per continuare il suo percorso di risalita in classifica a firma Raffaele Palladino. Il tecnico campano, subentrato a Domenico Tedesco, sta rialzando le sorti del club a suon di vittorie. Sono già quattro i successi della sua gestione tre dei quali, gli ultimi, consecutivi.

Cagliari, Milan e Monza, tre vittorie in una settimana per sorridere nuovamente e trovarsi agganciati al treno Europa. Un treno che sembrava andato via, fuggito, svanito e invece ancora vivissimo. Ovviamente, dopo la grande delusione dell’avvio con solo un punto nelle prime quattro giornate e l’entusiasmo di questi ultimi successi, il tecnico oggi in conferenza stampa ha predicato equilibrio nell’analisi.

Bologna, un poker di vittorie per tenere vivo il sogno risalita

Domani al Tardini di Parma, il Bologna, quindi, cerca il quarto successo consecutivo per alimentare ancora il sogno di una risalita in classifica. Una scalata che a fine torneo i tifosi e la società sperano possa anche portare a un posticino in Europa.

D’altronde, mister Palladino lo scorso anno prese un’Atalanta piena di difficoltà dopo la gestione Juric e riuscì a portare a casa un bel 7° posto a discapito proprio dei rossoblù. Il tecnico di Mugnano di Napoli quindi non è nuovo a questo tipo di imprese e vorrebbe ripetersi. Per farlo serve dare continuità e in questo senso vincere ancora sarebbe un gran bel segnale.

Poker di vittorie: l’ultima volta nella stagione 2024/25

L’ultimo filotto da almeno quattro successi dei rossoblù in Serie A risale alla stagione 2024/25.

Allora, tra il 27 febbraio e il 29 marzo 2025, i rossoblù collezionarono addirittura cinque successi di fila: Milan in casa (recupero della gara rinviata per l’alluvione dell’ottobre 2024), Cagliari in casa, Verona in trasferta, Lazio in casa e Venezia in trasferta.

Sulla panchina dei rossoblù sedeva Vincenzo Italiano e quel filotto, interrotto poi dal pareggio in casa contro il Napoli, servì per tenere i rossoblù in zona Europa mentre procedeva l’impresa in Coppa Italia, che poi garantì Italiano e i suoi giocatori l’accesso in Europa League.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook