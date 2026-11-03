Bologna, invasione rossoblù al Tardini: 3.400 tifosi per cercare il poker esterno

Il Bologna si prepara a un’altra trasferta con il sostegno di un popolo rossoblù pronto a seguirlo in massa. Il derby emiliano contro il Parma, in programma sabato al Tardini, ha già acceso l’entusiasmo della tifoseria, che non vuole mancare a un appuntamento importante per dare continuità al momento positivo della squadra.

Parma-Bologna, settore ospiti verso il tutto esaurito

La risposta alla prevendita è stata immediata: dei 3.400 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, – come riportato da Massimo Vitali su Il Resto del Carlino – alle 19 di ieri ne rimanevano soltanto 387. In poche ore, dunque, la maggior parte dei tagliandi è stata acquistata, confermando ancora una volta la grande partecipazione dei sostenitori rossoblù nelle gare lontano dal Dall’Ara. I novanta chilometri che separano Bologna e Parma non sono certamente un ostacolo…

Quattro vittorie esterne consecutive nel mirino

D’altronde, i motivi per guardare con fiducia alla sfida del Tardini non mancano. Dopo le vittorie contro Lecce, Cagliari e Milan, il Bologna punta a centrare il quarto successo consecutivo in trasferta. Un risultato che permetterebbe di consolidare ulteriormente il percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane e alimentare le ambizioni della formazione rossoblù.

Palladino e la svolta: Bologna viaggia da secondo posto

Il principale artefice di questa inversione di tendenza è Raffaele Palladino. L’allenatore ha saputo restituire entusiasmo e competitività a una squadra che, dopo la parentesi di Domenico Tedesco, aveva bisogno di ritrovare certezze. L’avvicendamento in panchina si è rivelato finora determinante: il rendimento dei rossoblù è cambiato sensibilmente e anche le prospettive stagionali hanno assunto contorni differenti.

L’ottavo posto occupato attualmente in classifica non racconta tutta la storia. Considerando esclusivamente il campionato disputato sotto la guida di Palladino, il Bologna viaggia a un ritmo da secondo posto. Un dato che restituisce la dimensione del lavoro svolto dal tecnico e rende ancora più significativa la trasferta di Parma, dove squadra e tifosi vogliono continuare a sognare.

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