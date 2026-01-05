Per Ravaglia l’elogio di un ex portiere di Serie A

Ospite del podcast “Tutti convocati”, Stefano Sorrentino (ex portiere di Chievo Verona, ora dirigente sportivo) ha parole di elogio per Federico Ravaglia quando gli viene chiesto: «In porta ieri per il Bologna c’era Ravaglia o un supereroe?»

Perché contro l’Inter Federico Ravaglia è stato, tra i Rossoblù, il migliore in campo. Non c’è da stupirsi: da titolare col Bologna (dopo l’infortunio di Skorupski) ha dimostrato più volte di meritarsi il posto, anche con prestazioni decisive per la squadra. L’ultima -come ricorda Sorrentino- la semifinale di Supercoppa italiana: 2 rigori parati per la qualificazione alla finale.

Federico, figlio di Bologna

Stefano Sorrentino fa un rapido excursus sul percorso di Federico Ravaglia: «È un prodotto italiano, ha fatto gavetta in serie minori, è in serie a da due anni». Federico più che italiano, è un bolognese doc, è il “cinno” di Bologna.

Esordisce con la maglia rossoblù con le giovanili. Poi inizia la gavetta. Continui prestiti: gira tutta Italia ma rimane legato alla sua città, al club che l’ha cresciuto. Si fa le ossa giocando in Serie C e B con varie squadre, fino al ritorno a Bologna a inizio 2023. È sempre il secondo di Skorupski e sporadicamente trova spazio in campo.

In questa stagione, a novembre il polacco si infortuna: è il momento di Ravaglia. Parte 7 volte da titolare: 2 clean shit, 76% di parate a partita, interventi miracolosi (anche ieri contro l’Inter). Sì anche qualche errore, ma questo non intacca il suo impegno e i suoi risultati. «Sta dimostrando il suo valore, a me piace molto» sancisce Sorrentino. E di un veterano come lui ci si può fidare.

Sorrentino su Ravaglia: «Ha l’età giusta e caratteristiche da portiere moderno»

Altri sono gli elementi che portano Sorrentino a tessere le lodi del collega Ravaglia. «Non è giovanissimo ma nemmeno vecchissimo, ha l’età giusta». Classe 99, Federico Ravaglia ha compiuto 26 anni lo scorso novembre. L’età perfetta calcisticamente parlando: ottima forma fisica unita all’esperienza.

E l’ex portiere conclude: Ravaglia ha «stazza fisica e tutte le caratteristiche da giocatore moderno». Cioè non solo difesa della porta, ma anche capacità di impostazione, quella che si chiede oggi ai portieri: media di 55 tocchi a partita e 89% di precisione nei passaggi nella propria metà campo.

Con Skorupski non ancora pronto al rientro, Federico Ravaglia è chiamato a difendere ancora la porta del suo Bologna. Con la benedizione di Sorrentino, ora il Cinno deve continuare sulla strada intrapresa, per sé e per la squadra.

