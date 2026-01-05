L’uomo della domenica – Federico Ravaglia

Non è, di certo, il momento più facile. Un’altra sconfitta, altri punti lasciati per strada, ma soprattutto una prestazione deludente, sotto tutti i punti di vista. Inter-Bologna, però, lascia anche altro. Lo lascia, e non è più una casualità, sempre con la stessa persona: Federico Ravaglia. Non può non essere lui il “migliore”, tra virgolette in una sconfitta, del Bologna.

La partita finisce 3-1, ma termina con soli due gol di scarto proprio grazie al numero 13 tra i pali. Almeno tre interventi irreali, da mani nei capelli, per non aumentare il passivo. È sicuramente colui che meno meritava questa sconfitta, ed è probabilmente l’unico che concretamente ha provato a tenere in piedi il Bologna.

Inter-Bologna ormai vuol dire Federico Ravaglia

Sette parate, di cui sei in area di rigore. Questi i numeri su SofaScore, numeri che raccontano l’Inter-Bologna vissuto da Federico Ravaglia, quello in cui è stato, al di là del numero di gol presi, il migliore nelle fila Rossoblù. Ogni parata effettuata dal numero 13 tra i pali è risultata decisiva, una più dell’altra. Con più di un pizzico di spettacolarità, oltretutto: dopo 5 minuti il primo intervento su Lautaro aveva già lanciato indizi sulla sua partita.

Thuram, Bastoni (soprattutto), Lautaro, Dimarco. Tutti lì ha provati a fermare. E poco importa se qualcuno potrà pensare che il tiro di Zielinski non era imparabile o su Thuram poteva magari uscire. Se al commento, sul gol di Santiago Castro, Pierluigi Pardo su DAZN ha potuto utilizzare la frase “riapre il match” è perché Federico Ravaglia, ancora una volta, ha messo in campo una prestazione fantastica, ancora una volta contro l’Inter.

E meno male…

…che c’è Federico Ravaglia. Soprattutto in partite come Inter-Bologna. Non sarà perfetto, ma non è un secondo portiere come gli altri, il buon Chicco. Qualche errore in questi due mesi lo ha commesso, certo: nessuno, però, sottolinea come gli ultimi due mesi siano stati probabilmente i più difficoltosi degli ultimi tre anni. Per condizione e per risultati. E spesso, è stato proprio il numero 13 il migliore in campo, proprio come in Inter-Bologna.

È una frase banale, ma è anche la verità: se il migliore in campo risulta essere il portiere, in più di qualche partita (e se non lo è, ci va vicino), c’è un problema. Ieri sera il Bologna è sembrato incapace di reagire, è sembrato “poco”, come ha sottolineato lo stesso Vincenzo Italiano. Bisogna ritrovarsi, al più presto. Fino a quel momento: meno male che in partite come quella di ieri sera c’è stato Federico Ravaglia.

