L’ennesimo Sacco del Dall’Ara

Quello di ieri è stato un derby veramente atipico, dove un cocktail di fattori esterni, sfortuna e piccoli errori hanno portato a una Caporetto anche contro il Parma, il cui unico merito (e non è poco) è stato quello di infilare la palla giusta nel pieno del recupero, aggiungendosi alla lista delle squadre in grado di portarsi a casa lo scalpo di un Dall’Ara saccheggiato a destra e sinistra non da Lanzichenecchi ma squadre su squadre. L’ultima di queste è appunto la formazione di Cuesta, che dopo una prestazione senza guizzi nonostante la lunga superiorità numerica è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio.

Bologna-Parma, una gara maledetta

Nel curriculum ora ci sono 6 sconfitte nelle ultime 7 gare interne e 6 punti negli ultimi 12 turni. Un incubo che fa dimenticare in fretta le meraviglie viste sul campo bolognese fino a novembre. Ciò che si è visto in campo ieri, però, non è il disastro che si potrebbe pensare. Il Parma, traumatizzato dagli 8 gol nelle ultime 2 giornate, parte estremamente difensivo; la chiave del match arriva al minuto 18, con la tacchettata fatale di Pobega pizzicata dal Var come da rosso, ovviamente secondo logiche discutibili.

Ne esce fuori una partita bloccata, con l’ingresso di Castro che porta linfa per i rossoblù, anche se l’argentino manda sotto la sua squadra per qualche minuto, con l’autogol sulla punizione di Bernabè. Ancora Var, ma questa volta un sorriso arriva dalle parti del Bologna, con Pellegrino con un piede in fuorigioco. E allora sì che il Bologna ci prova, con Rowe e Bernanrdeschi a sgaloppare per il campo, Castro furbo nel far pescare Troilo in fallo (secondo giallo), ed è 10vs10.

L’ingresso di Orsolini e Cambiaghi sembra il momento perfetto per andarsi a prendere i 3 punti, ma l’epilogo è lo stesso delle ultime nefande gare. Palo del numero 7, poi Ordonez dai 25 metri batte Lucumi in tunnel e Skorupski di conseguenza. Disastro, e il tutto per tutto dell’ultima azione finisce nei guantoni di Delprato Corvi, che congela la vittoria parmense. Che beffa, però. E il Dall’Ara diventa Roma nel 1527, coi Lanzichenecchi a banchettare sulle antiche rovine di una squadra che da giaguaro è diventata antilope.

Fonte: Alessandro Mossini – Corriere di Bologna

