Pessina, il futuro è nelle tue mani

Se il talento fosse un’incognita o una ripercussione che dal passato torna per convincere, Massimo Pessina sarebbe uno dei più grandi esponenti di questa fantasia. Il portiere classe 2007, che ha stupito e meravigliato chiunque nella stagione 2025-2026, è pronto ad alzare gradi e giri dei guantoni. Complice l’addio di Federico Ravaglia che si è trasferito al Watford per una cifra vicina ai 7 milioni di euro (il Bologna mantiene il diritto di riacquisto), Pessina sarà il secondo portiere del Bologna per l’imminente stagione che i rossoblù si apprestano ad affrontare.

Di più. Gli infortuni occorsi a Skorupski nell’annata terminata a maggio, certificano una grande fiducia all’interno dello staff tecnico e dirigenziale bolognese nei confronti di Pessina. Del resto, il suo esordio (in foto) e le 4 partite giocate con 3 clean sheet spiegano tanto, ma non tutto. Ciò che ha colpito di Massimo Pessina, oltre alla tecnica, al gioco con i piedi e alla reattività è la personalità. Deciso, intraprendente e sicuro dei propri mezzi. Il ragazzo rappresenta un’anomalia nel mondo del calcio, per via della giovane età (appena maggiorenne) e del delicatissimo ruolo che interpreta.

Pessina è il primo portiere classe 2007 ad aver giocato in uno dei primi 5 campionati europei. Allo stesso modo, il giovanissimo portiere rossoblù è entrato nella storia battendo o eguagliando record di precocità e imbattibilità. Tra questi, i 310 minuti di porta inviolata dal suo esordio in poi (Di Lorenzo è stato il primo a trafiggerlo nel 2-3 del Bologna allo stadio ‘Maradona’ di Napoli), che proiettano Pessina al secondo posto nella storia della Serie A, dietro a Ottavio Bugatti.

Pessina, la strada in discesa

La serietà e la professionalità del ragazzo sono accessori fondamentali. Il gruppo lo stimola e lo coccola, mentre lui è pronto a prendersi le soddisfazioni che merita. Con il contratto che la prossima estate scadrà a Skorupski, Pessina potrebbe diventare il nuovo portiere titolare dei rossoblù. Quest’anno giocherà, magari alternandosi con il numero uno polacco. L’assenza dell’Europa non sarà un freno alle ambizioni del giovane estremo difensore. Le possibilità di rotazioni in Coppa Italia e Serie A saranno molteplici.

A tal proposito, il sito Transfermarkt ha proposto una tabella dei giovani più interessanti per ogni singolo club di Serie A. Pessina è chiaramente il giocatore indicato per il Bologna. Sono presenti assolute novità e calciatori già conosciuti, ma non affermati.

Tabella

Obric (Atalanta) Pessina (Bologna) Mendy (Cagliari) Liberali (Como) Valdepeñas (Fiorentina) Fini (Frosinone) Wiafe (Genoa) Bovio (Inter) Owusu (Juventus) Galassi (Lazio) Lærke (Lecce) Comotto (Milan) Kouadio (Monza) Prisco (Napoli) Lontani (Parma) Reale (Roma) Bakola (Sassuolo) Cacciamani (Torino) Palma (Udinese) Gomes (Venezia)

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