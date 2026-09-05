Piccoli in pole per domani: con il Sassuolo l’occasione per sbloccarsi

In attesa che Artem Dovbyk completi il proprio percorso di recupero e torni ai livelli che il Bologna si aspetta da lui, i riflettori sono puntati su Roberto Piccoli. L’attaccante resta infatti in pole per partire dal primo minuto nella sfida di domani e potrebbe avere sulle proprie spalle una delle responsabilità più importanti: sbloccare un reparto offensivo ancora alla ricerca della prima rete nelle gare ufficiali. La candidatura del centravanti rimane forte e, salvo sorprese nelle ultime valutazioni, sarà lui a guidare l’attacco rossoblù.

La missione del gol di Piccoli

Il Bologna ha bisogno di un riferimento offensivo capace di trovare la porta. Piccoli quindi sa di avere davanti un’occasione da sfruttare. Domani potrebbe essere il momento giusto per interrompere il digiuno e lasciare finalmente la propria firma con la maglia rossoblù. Il centravanti ha già trovato la via del gol al Dall’Ara con altre squadre, tra Fiorentina, Cagliari e Spezia, ma non è ancora riuscito a farlo da giocatore del Bologna.

Una stagione da rilanciare

Alle spalle c’è una stagione a Firenze nella quale Piccoli ha mostrato soltanto a sprazzi le proprie qualità. Le otto reti complessive, quattro delle quali in campionato, non hanno soddisfatto pienamente le aspettative (anzi), soprattutto nella prima parte di stagione. A Bologna, però, il discorso è diverso. Il club ha creduto fortemente nell’attaccante e la formula dell’operazione testimonia la volontà di puntare anche sul suo futuro. La permanenza in rossoblù potrebbe diventare definitiva, ma Piccoli dovrà conquistarsela partita dopo partita.

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