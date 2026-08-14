Piccoli si presenta: «Sartori mi ha convinto, ho segnato spesso al Dall’Ara»

Dopo l’ufficialità, ecco le prime parole di Roberto Piccoli con la maglia del Bologna. L’ex bomber di Atalanta, Cagliari e Fiorentina si è espresso sul suo momento di forma e sulle possibilità che gli saranno offerte dal trasferimento a Casteldebole. Il tutto sul canale YouTube del club felsineo, in un video di presentazione del quale toccheremo i temi principali.

Piccoli è in forma

«Mi sento bene fisicamente, ho giocato alcune amichevoli e ho fatto abbastanza bene. Adesso non vedo l’ora di iniziare». Queste sono state le primissime considerazioni di Piccoli sul suo arrivo a Bologna, avvenuto già dopo un paio di amichevoli. Il bergamasco, tra l’altro, ha avuto la possibilità di confrontarsi anche con il Real Madrid, un ostacolo che ne ha migliorato sicuramente la condizione.

La stagione a Firenze

«Vengo da una stagione complicata, ma mi ha aiutato a crescere sotto tanti punti di vista. Ogni esperienza che ho fatto è stata sia a livello umano sia sportivo. Adesso mi sento nel pieno della maturità per fare ancora meglio» – ha dichiarato l’attaccante ai microfoni della sua nuova squadra. A proposito della quale si è espresso sfruttando soprattutto la sua esperienza da avversario.

«Il Bologna era una delle mie prede preferite, ho segnato quasi ogni volta e spesso al Dall’Ara. Sarà di buon auspicio per aiutare il club: a me piace stare in area di rigore e attaccare la profondità».

La conoscenza di Sartori

Non è un mistero: Piccoli aveva già incontrato alcuni membri della famiglia rossoblu nel corso della sua carriera. «Conosco Sartori da quando ero piccolino all’Atalanta, lui mi ha convinto ancora di più. Ho parlato con Tedesco e anche Di Vaio, che era un grande attaccante. Tutti mi hanno trasmesso voglia di crescere sia a livello personale sia per la squadra e questo mi ha colpito. Mi hanno sempre parlato tutti molto bene dell’ambiente, del club e della città: conosco bene alcuni compagni e questo mi aiuterà».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook