Bologna, ballottaggio Dovbyk-Piccoli: chi sarà il titolare?

Con l’ufficialità dell’acquisto di Roberto Piccoli, prelevato dalla Fiorentina per un’operazione complessiva da 18 milioni di euro, la rosa di Tedesco si arricchisce di un nuovo profilo di grande prospettiva. Il centravanti bergamasco, classe 2001, ha sottoscritto un contratto di 5 anni ed è arrivato sotto le torri con idee estremamente chiare: ballottaggio con Dovbyk per giocare titolare da subito.

L’obiettivo dell’ex Fiorentina è quello di entrare da subito nelle rotazioni principali e mettere in difficoltà le decisioni del tecnico. Per farlo, dovrà vincere la concorrenza diretta con l’altro colosso del reparto avanzato, Artem Dovbyk, dando vita a un ballottaggio aperto e stimolante fin dai primi giorni di ritiro.

La dirigenza rossoblù mette così a disposizione dell’allenatore due arieti di grande presenza fisica, capaci di garantire gol, struttura e spessore dentro l’area di rigore. Se l’ucraino Dovbyk rappresenta una certezza con il suo metro e novanta di altezza e un’importante esperienza, Piccoli risponde con grande fame di riscatto dopo l’opaca parentesi a Firenze.

L’attaccante bergamasco intende bruciare le tappe per candidarsi fortemente per un posto dal primo minuto già per il debutto in campionato contro la Lazio. Le gerarchie al centro dell’attacco restano dunque tutte da scrivere, con il tecnico pronto a valutare di volta in volta chi schierare in base allo stato di forma e all’avversario da affrontare.

Dalle visite a Casteldebole fino al volo per l’Inghilterra

Come riportato oggi sul Resto del Carlino, i primi passi bolognesi di Piccoli si sono svolti tra le visite mediche a Villalba e i test svolti presso il centro Isokinetic, prima dell’arrivo a Casteldebole per muovere i primi passi sul campo e salutare i nuovi compagni di squadra. Sul piano della personalizzazione, la punta ha scelto di confermare sulla schiena la maglia numero 91, una cifra scaramantica che lo ha già accompagnato con successo nelle precedenti tappe a Spezia, Lecce, Cagliari e Firenze.

Il tempo per rifiatare è tuttavia pochissimo: il giocatore parte subito insieme al gruppo squadra con destinazione Inghilterra per l’amichevole contro il Brighton all’Amex Stadium, sfida valida come ultimo test del precampionato. Sarà l’occasione ideale per vivere il primo assaggio di rossoblù e per vedere il primo effettivo ballottaggio in attacco. I due dovranno mostrare sul campo le proprie qualità, inaugurando ufficialmente una sfida a distanza tra bomber che terrà vivo l’entusiasmo dei tifosi per tutta la stagione.

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