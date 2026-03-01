La difesa chiama aiuto: Zortea e Joao Mario devono stringere i denti

Il difesa, domani sera contro il Pisa, bisognerà farsi forza e pedalare, nonostante le assenze che condizioneranno forzatamente Italiano nelle sue scelte. Miranda è uscito dal campo lunedì infortunato, con un referto che dice almeno 3 settimane di stop, col rientro tra Sassuolo e Roma (il ritorno di Europa League), probabilmente. Lykogiannis, dal canto suo, sta facendo la lotta con una tendinopatia ai flessori, e sta continuando a lavorare a parte: contro il Pisa non ci sarà, e realisticamente l’attesa potrebbe consumarsi entro Verona o, appunto, la gara d’andata con la Roma.

Zortea e Joao Mario chiamati agli straordinari

Alla lista si aggiunge poi De Silvestri, reduce da 10 giorni senza allenamenti a causa di una colica addominale. Al massimo domani sarà possibile vederlo entrare in corsa, ma si tratterebbe comunque di un rischio non indifferente. Quindi, che si fa? Alla fine della fiera a tirare la carretta dovranno essere Zortea e Joao Mario, che probabilmente scenderanno nuovamente in campo dal 1′ contro il Pisa.

In funzione del possibile riposo che concederà Italiano a Jhon Lucumi, il Bologna vedrà schierato in difesa Heggem, anche se reduce da una lombalgia che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi in mese. Certo, il colombiano è in uno stato di forma smagliante e dal suo rientro il Bfc ha alzato notevolmente i giri in difesa, ma per evitare brutte sorprese in vista delle prossime sfide Italiano ha intenzione di preservarlo.

Altri nomi che potrebbero vedersi dalle parti della difesa sono Casale e Helland, investimento importante del Bologna nel corso del mercato invernale che sta completando il proprio periodo di adattamento. Escluso dalla lista Uefa insieme a De Silvestri, il giovane norvegese scalpita per mostrare il proprio valore a tutta la piazza. Chissà, magari Pisa potrebbe rivelarsi una buona occasione.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

