Bologna FC

Riposa Lucumi: si prepara la coppia centrale Heggem-Vitik

Il centrale colombiano ha giocato sei partite consecutive dal suo rientro: domani sera Italiano proverà una nuova coppia difensiva

36 minuti fa

Jhon Lucumi, ecco le sue parole dopo Bologna-Napoli
Jhon Lucumi (© Bologna FC 1909)

In vista della gara di domani sera contro il Pisa, è probabile che mister Vincenzo Italiano opterà per un turno di riposo per il buon Jhon Lucumi, che a oggi, dopo l’infortunio contro il Como, di gare non ne ha saltata nemmeno una (sei di fila). Aspetto che di certo si è visto sul campo, visto che dal rientro del muro colombiano la difesa del Bologna ha esponenzialmente cambiato passo in quanto a gol subiti. Ma Lucumi non è Superman, né tantomeno Spiderman: motivo per il quale anche lui ha bisogno, ogni tanto, di tirare il fiato.

Fuori Lucumi, si preparano Heggem e Vitik

Con la probabile uscita di scena temporanea di Lucumi per la trasferta pisana, ecco che prende formala difesa rossoblù con gli altri 4 nomi chiamati dal campo domani sera. Vitik, Heggem, Casale e Helland, con due posti a disposizione per il quartetto difensivo. L’occasione giusta potrebbe davvero esserci per Heggem, che non gioca da circa un mese e per il quale i guai fisici sembrano essere finalmente alle spalle. Il compagno di reparto in campo potrebbe effettivamente essere Vitik, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo periodo.

Heggem in Como-Bologna 1-1 (©Bologna FC 1909)

Torbjørn Heggem (©Bologna FC 1909)

Sul fronte Heggem, in difensore, che ha guardato dalla panchina la gara con l’Udinese a causa di una lombalgia (e di conseguenza anche la sfida col Brann), viene da un febbraio a tratti cupo, tra campo e condizione fisica, ma il peggio sembra veramente essere passato. Dietro di lui ci sono Casale e Helland, ma un po’ per gerarchie il primo, un po’ per una fase d’ambientamento non ancora concluso il secondo, è probabile che Heggem sarà domani in campo dal 1′.

Domani sera contro il Pisa, però, il mantra sarà solo uno: tenere la porta inviolata. Missione non semplice, visto che i padroni di casa sono chiamati all’impresa in una delle ultime spiagge della stagione. Il Bologna, dal canto suo, è però galvanizzato dalle ultime uscite, che lasciano ben sperare per un finale di campionato all’inseguimento di un’Europa che pareva già essere fuggita.

Bologna-Torino 0-0 (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblù)

Jhon Lucumi (© Damiano Fiorentini)

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

