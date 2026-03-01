In vista della gara di domani sera contro il Pisa, è probabile che mister Vincenzo Italiano opterà per un turno di riposo per il buon Jhon Lucumi, che a oggi, dopo l’infortunio contro il Como, di gare non ne ha saltata nemmeno una (sei di fila). Aspetto che di certo si è visto sul campo, visto che dal rientro del muro colombiano la difesa del Bologna ha esponenzialmente cambiato passo in quanto a gol subiti. Ma Lucumi non è Superman, né tantomeno Spiderman: motivo per il quale anche lui ha bisogno, ogni tanto, di tirare il fiato.

Fuori Lucumi, si preparano Heggem e Vitik

Con la probabile uscita di scena temporanea di Lucumi per la trasferta pisana, ecco che prende formala difesa rossoblù con gli altri 4 nomi chiamati dal campo domani sera. Vitik, Heggem, Casale e Helland, con due posti a disposizione per il quartetto difensivo. L’occasione giusta potrebbe davvero esserci per Heggem, che non gioca da circa un mese e per il quale i guai fisici sembrano essere finalmente alle spalle. Il compagno di reparto in campo potrebbe effettivamente essere Vitik, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo periodo.

Sul fronte Heggem, in difensore, che ha guardato dalla panchina la gara con l’Udinese a causa di una lombalgia (e di conseguenza anche la sfida col Brann), viene da un febbraio a tratti cupo, tra campo e condizione fisica, ma il peggio sembra veramente essere passato. Dietro di lui ci sono Casale e Helland, ma un po’ per gerarchie il primo, un po’ per una fase d’ambientamento non ancora concluso il secondo, è probabile che Heggem sarà domani in campo dal 1′.

Domani sera contro il Pisa, però, il mantra sarà solo uno: tenere la porta inviolata. Missione non semplice, visto che i padroni di casa sono chiamati all’impresa in una delle ultime spiagge della stagione. Il Bologna, dal canto suo, è però galvanizzato dalle ultime uscite, che lasciano ben sperare per un finale di campionato all’inseguimento di un’Europa che pareva già essere fuggita.

