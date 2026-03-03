L’uomo del lunedì – Lukasz Skorupski

L’highlight principale di Pisa-Bologna non può non essere quello del minuto 90: Jens Odgaard, da fermo, si gira e sgancia un sinistro sotto la traversa, da fuori area. Un gol da tre punti, fondamentale. Tanto quanto, però, gli highlights dei minuti 59, 61 e soprattutto 78, a firma Lukasz Skorupski. Un uscita e due interventi da campione a tenere il risultato in bilico. A spianare, poi, la strada per quel gol arrivato al 90′. Senza Lukasz Skorupski, ieri, probabilmente non avremmo avuto Jens Odgaard: è, ancora una volta, il portiere polacco l’uomo del lunedì, di nuovo in campionato.

Pisa-Bologna, l’MVP è Lukasz Skorupski

È stata, per voi (ma anche un po’ per tutti i tifosi Rossoblù, in realtà), una cosa a due. Proprio tra Lukasz Skorupski e Jens Odgaard, quella per il premio di migliore in campo. E il Bologna, sui suoi social, ha cavalcato l’onda, mostrando come l’attaccante abbia condiviso quasi il premio proprio con il polacco: il vostro MVP di Pisa-Bologna. Con tutti i meriti, va sottolineato: soprattutto la parata su Piccinini in allungamento, al minuto 78, vale davvero tanto quanto il gol di Odgaard.

Un gesto tecnico di puro istinto e reattività quello del numero 1 Rossoblù, che ha avuto lo stesso peso specifico del gol arrivato dieci minuti dopo. Sommato agli interventi precedenti, probabilmente quest’ultimo aumenta ancor di più: andare in svantaggio contro una squadra come il Pisa, alla ricerca disperata di punti salvezza, sarebbe stato un macigno sulla partita non semplice da spostare, visto anche l’andamento della stessa. Ma, per fortuna, proprio Skorupski ha evitato tale scenario.

Continuità ritrovata

Dopo la partita della scorso giovedì contro il Brann, anche lì decisa da un gol e tante sue parate fondamentali, lo stesso Lukasz Skorupski quasi annunciava il suo ritorno. Quello ad alti livelli, quello di inizio stagione, quando il Bologna vinceva e convinceva anche grazie al suo numero 1. Forse in Pisa-Bologna i Rossoblù hanno convinto un po’ meno rispetto alle precedenti partite, ma quello che contava nell’ambiente era dare continuità con i tre punti: esattamente quello che è successo.

Continuità, la parola chiave anche per lo stesso Skorupski. Continuità ritrovata tra i pali dopo il lungo infortunio, e continuità anche negli interventi, sempre più decisivi proprio per questo. “Uno tira l’altro”, si dice spesso: questo, probabilmente, vale anche per lo stesso Lukasz, il quale sta tornando, oltre che ad essere continuo, dannatamente decisivo.

