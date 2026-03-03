Bologna, ora è missione settimo posto

Non sempre bisogna stravincere, a volte per portare a casa il risultato basta un guizzo, ed è esattamente quello che è successo ieri in Pisa-Bologna.

I rossoblù si sono trovati davanti ad un Pisa agguerrito, ostinato ad ottenere punti in ottica salvezza, e dopo qualche occasione sprecata (come i due tiri di Castro) e qualche miracolo di Skorupski, ecco che a risolverla ci ha pensato Jens Odgaard con un fuoricampo davvero memorabile.

Il Bologna sale a -6 dal settimo posto

Il Bologna ottiene la quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League e si conferma fatale in trasferta. Sale a 39 punti in classifica a -6 dall’Atalanta settima in classifica, e a -8 da una Juventus che resta distante nonostante il pareggio di domenica sera a Roma.

Per i rossoblù è arrivato il momento di puntare al settimo posto in ottica europea, anche in vista del calendario non facile dell’Atalanta, fitto di impegni ravvicinati che possono rallentare il percorso della squadra di Palladino.

L’Atalanta potrebbe rallentare a causa del calendario complicato

Domani infatti, i bergamaschi giocheranno la finale di andata di Coppa Italia contro la Lazio, per poi ospitare l’Udinese sabato pomeriggio. Un tour de force che proseguirà con l’impegno di Champions League il 10 marzo in occasione dell’andata degli Ottavi contro il Bayern Monaco. Seguirà poi la trasferta a San Siro contro l’Inter e infine la gara di ritorno contro i tedeschi.

Nella speranza che il settimo posto possa valere un pass per l’Europa

Il Bologna non può permettersi di concentrarsi solo sull’Europa League, complicata da vincere, ma deve quindi sperare in questo settimo posto che potrebbe valere il pass europeo in caso la Coppa Italia venisse vinta da una tra le prime sei. Con la consapevolezza ovviamente che, con un ranking Uefa sempre più negativo, sarà difficile per l’Italia avere una squadra in più in Europa.

Settimo posto o no, è giusto dare fiducia ad un Bologna che sta cercando di reagire alle difficoltà con intelligenza. Domenica si gioca al Dall’Ara contro il Verona: ora più che mai serve concentrazione e calma per evitare passi falsi.

