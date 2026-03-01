Pisa-Bologna: ultima chiamata per Dallinga

Qualche piccola scintilla e poi di nuovo il buio. Thijs Dallinga non sta dando il contributo che dovrebbe dare al Bologna e Vincenzo Italiano, che con lui ha sempre usato il metodo del bastone e carota, vuole delle risposte il prima possibile.

Il tecnico rossoblù è stato chiarissimo in seguito alla gara contro il Brann: «Se sarà chiamato in causa contro il Pisa, dovrà dimostrare di essere un attaccante vero. Se in questo momento gioca meno è perché davanti ha un compagno di reparto che sta facendo meglio. Tocca a Thijs meritarsi lo spazio».

Dallinga: la concorrenza di Castro e di… Odgaard

Insomma deve essere Dallinga a guadagnarsi il posto da titolare, anche perché il compagno di reparto in questione è Santiago Castro che, non solo sta dando qualcosa in più, ma sta diventando un vero e proprio leader della squadra. Con i gol contro Lazio e Torino – in coincidenza del rinnovo – Santi si è preso il Bologna sulle spalle ed ha acceso la torcia per far sì che i felsinei potessero uscire dal periodo buio.

Dopo quattro gare consecutive da titolare, è molto probabile che Italiano decida di far riposare l’argentino per evitare rischi fisici. Ma se Dallinga non avrà dato i giusti segnali tra l’allenamento di ieri e la rifinitura di oggi, allora potrebbe restare in panchina e rischiare una bocciatura definitiva.

Basti pensare che durante la gara di giovedì scorso contro il Brann, a partita in corso, il tecnico ha prima spedito in campo Odgaard da trequartista, poi quando ha sostituito Castro per inserire Dominguez, ha spostato il danese come punta.

A Pisa, un esame importante

Se l’anno scorso l’olandese aveva chiuso la stagione con 7 gol e 3 assist, la speranza era che quest’anno potesse fare il salto di qualità, e invece così non è stato. L’olandese non aveva iniziato male la stagione, ma dopo i tre gol in Europa League contro Bucarest, Salisburgo e Celtic e la sola rete in campionato contro il Napoli, Dallinga si è completamente spento.

Si parla di risultati tropo scarsi per un giocatore costato 15 milioni e che era arrivato a Bologna con l’etichetta di essere l’erede di Zirkzee. A Pisa, ci sarà un nuovo esame per Dallinga, forse l’ultimo. E Se domani all’Arena Garibaldi, Italiano dovesse preferirgli Odgaard, sarebbe già un verdetto.

Fonte: Il Resto del Carlino – Marcello Giordano

