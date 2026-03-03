Bologna, come si costruiscono queste vittorie? Italiano lo ha capito (Stadio)

Il Bologna porta a casa tre punti pesanti da Pisa e lo fa nel modo forse più significativo: vincendo una partita complicata, nervosa e giocata più con la testa che con la freschezza nei piedi. Vincenzo Italiano vede questo successo come a una prova di maturità del gruppo, e ha sottolineato in conferenza – che potete recuperare qui – quanto sia fondamentale il contributo di tutti in una stagione scandita da impegni ravvicinati.

Pisa-Bologna: l’analisi di Italiano

La gara non è stata semplice. I rossoblù avevano approcciato bene il primo tempo, creando occasioni importanti senza però riuscire a sbloccarla. Nella ripresa, la stanchezza si è fatta sentire e il Pisa ha saputo alzare l’intensità, giocando con aggressività sui secondi palloni e rendendo la sfida più spezzettata. Proprio in quel momento è arrivata la qualità della panchina: Odgaard ha trovato la giocata decisiva con una conclusione da fuori area che ha cambiato le sorti della partita.

Italiano ha voluto rimarcare il valore dei subentrati, decisivi non solo per il gol, ma per l’atteggiamento: intensità, personalità e capacità di incidere subito. È questo il segnale che il Bologna aspettava, soprattutto in un periodo in cui la condizione fisica e mentale non può essere sempre al massimo.

Cambiamenti e risorse

Oltre al risultato, arrivano indicazioni positive anche sul piano tattico. La squadra sembra aver trovato più equilibrio: concede meno occasioni agli avversari ma continua a produrre gioco offensivo. Un passo avanti evidente rispetto a qualche settimana fa, quando prestazioni simili si traducevano sempre più frequentemente in punti persi.

Ora il calendario concede finalmente una settimana piena di lavoro, una rarità dopo mesi compressi tra campionato ed Europa. Domenica al Dall’Ara arriverà l’Hellas Verona, in una sfida che può essere importante per provare a risalire in classifica. L’obiettivo rimane quello di dare continuità ai risultati.

La scelta di Italiano: il riposo che può ripagare

Ma lo sguardo è rivolto anche all’Europa: l’ottavo di finale di Europa League richiederà una gestione attenta delle energie. Per questo Italiano ha deciso di concedere un giorno extra di riposo alla squadra, puntando su recupero e cura minuziosa dei dettagli. Il Bologna ora è forte di una nuova consapevolezza: anche nelle serate difficili, si può vincere restando squadra.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

