I precedenti tra Bologna e Cagliari: Orsolini a caccia di record

La sfida tra Bologna e Cagliari mette tonalità di rossoblù a confronto ed è una sfida che ha un buon numero di precedenti. Analizzando i dati storici delle competizioni ufficiali, emerge un quadro di grande equilibrio, con una leggera prevalenza per gli emiliani.

I numeri dei precedenti tra Bologna e Cagliari

In totale, nei 67 precedenti disputati tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, il Bologna ha collezionato 24 vittorie, a fronte di 22 pareggi e 21 sconfitte. Il computo delle reti vede il Bologna in vantaggio con 85 gol fatti contro i 66 subiti.

I due risultati che si sono verificati con maggior frequenza nella storia di questa sfida sono lo 0-0 e l’1-1, comparsi per ben 10 volte ciascuno, risultati che però domani non servirebbero al Bologna.

Record e capocannoniere del Bologna

La miglior vittoria del Bologna contro i sardi risale al 2 giugno 1970 in Coppa Italia, quando i felsinei si imposero in trasferta con un netto 4-0 (con reti di Savoldi e Bulgarelli). Le peggiori sconfitte per i bolognesi sono arrivate sempre con quattro reti di scarto, e furono il 4-0 del 1966 e il 5-1 incassato nel novembre 2008, sempre in Sardegna. In Emilia i risultati sono maggiormente a favore dei padroni di casa, e speriamo che la tradizione continui anche questa volta.

Il bomber più prolifico di questa sfida è stato Giuseppe Savoldi, autore di ben 7 reti contro i sardi tra il 1970 e il 1980, che è tallonato a due lunghezze da Riccardo Orsolini, arrivato quindi a quota 5 gol.

Le ultime 5 sfide: dominio Orsolini

Gli incontri più recenti hanno visto il Bologna protagonista, con il già citato Orsolini a segno in tre delle ultime cinque partite disputate, con i rossoblù che ne hanno vinte quattro su cinque:

Bologna-Cagliari 2-1 (2 marzo 2025 – Serie A): Decisiva la doppietta di un ispirato Orsolini. Cagliari-Bologna 0-2 (29 ottobre 2024 – Serie A): Reti di Orsolini e Odgaard. Cagliari-Bologna 2-1 (14 gennaio 2024 – Serie A): Unica vittoria sarda recente, nonostante il gol di Orsolini. Bologna-Cagliari 2-1 (2 settembre 2023 – Serie A): Rimonta completata da Zirkzee e Fabbian. Bologna-Cagliari 1-0 (20 ottobre 2022 – Coppa Italia): Risolta da un’autorete di Obert.

Come già raccontato più approfonditamente, Riccardo Orsolini è l’incubo della difesa rossoblù isolana quando i cagliaritani affrontano il Bologna ed è a caccia di un record. Ci auguriamo che riesca a raggiungerlo…

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