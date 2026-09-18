I precedenti di Bologna-Torino sono favorevoli, è ora della prima vittoria casalinga rossoblù

Nonostante Bologna-Torino di sabato porta con sè la novità di Raffaele Palladino in panchina, in realtà parlare di questa partita significa oggi parlare di una partita che non sposta grandi equilibri in Serie A, ma la sfida tra le due formazioni è in realtà un classico del calcio italiano e i suoi precedenti hanno più di una volta impattato sulla vittoria di uno Scudetto. É una rivalità che ha attraversato oltre un secolo di storia calcistica.

Il bilancio tra Bologna e Torino

Nelle 163 gare ufficiali disputate tra Serie A, Divisione Nazionale e Coppe, le statistiche generali raccontano un confronto equilibrato con un piccolo vantaggio granata, visto che il Bologna ha ottenuto 55 vittorie, 49 pareggi e 59 sconfitte, figlie di 203 reti segnate e 217 subite.

Il risultato più frequente in assoluto è l’1-0 (o 0-1), verificatosi in 26 occasioni, segnale che spesso è bastato segnare solo una rete per strappare la vittoria, ma non così spesso, in fondo.

La miglior vittoria del Bologna è il rotondo 5-0 del 10 luglio 1927, eguagliato dal 6-1 del 7 marzo 1956. La peggior sconfitta risale invece al 5-0 subito a Torino il 23 maggio 1965. Tutti risultati che parlano di un altro calcio rispetto all’attuale.

I precedenti di Bologna-Torino

Se spostiamo l’attenzione sulle gare in cui i rossoblù sono stati padroni di casa, ecco che la situazione cambia notevolmente. Negli 82 precedenti in salsa felsinea, infatti, il fattore campo è stato decisamente predominante.

Sono infatti arrivate 42 vittorie, 26 pareggi e solo 14 sconfitte, con 136 reti segnate e 80 subite. Il nostro stadio e il nostro pubblico, in questa partita, fanno ancora la differenza.

Tra le mura amiche per i rossoblù, i risultati più frequenti sono l’1-1, l’1-0 e il 2-0, registrati 10 volte ciascuno.

La miglior vittoria interna coincide con il 5-0 del 1927 e il 6-1 del 1956, mentre le peggiori battute d’arresto casalinghe sono i due 0-3 incassati il 9 ottobre 1938 e il 10 ottobre 1976. Da non dimenticare però, tra le vittorie, anche il 5-2 in cui si scatenò persino Bernacci.

I migliori marcatori Rossoblù

Visto che Bologna-Torino era una gara nobile in altri tempi, e che le maggiori goleade arrivano dal passato, anche la lista dei tre calciatori del Bologna ad aver segnato di più contro il Torino non contiene nomi recenti. Anche se le sette reti di Savoldi, non sono poi così tanto lontane nel tempo.

Bruno Maini: 11 gol Carlo Reguzzoni: 7 gol Giuseppe Savoldi: 7 gol

Gli ultimi precedenti tra Bologna e Torino

Gli ultimi tre precedenti disputati in casa dal Bologna mostrano una striscia di risultati positivi che si spera di poter continuare.

Bologna-Torino 0-0 (29/10/2025): Un pareggio a reti bianche, che ha fermato il conto delle vittorie consecutive. Bologna-Torino 3-2 (14/02/2025): Gara spettacolare decisa dalla doppietta di Dan Ndoye e da un’autorete di Biraghi, che superano le marcature di Vlasic ed Elmas. Bologna-Torino 2-0 (26/11/2023): Successo netto dei rossoblù firmato dalle reti di Giovanni Fabbian e Joshua Zirkzee.

Cosa aspettarsi statisticamente dalla prossima gara?

Se volessimo suggerire una scommessa, partendo dai risultati storici, punteremmo sull’under 2.5 e la vittoria del Bologna, visto che ha vinto più del 50% delle gare e ha segnato più di un gol a partita subendone meno di uno… ma diciamo che l’unico vero obiettivo per tutti deve essere la prima vittoria casalinga del Bologna, per bagnare con un successo la prima gara di Raffaele Palladino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook