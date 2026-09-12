I precedenti di Napoli-Bologna vedono un vantaggio partenopeo, ma mai dire mai

La sfida tra Bologna e Napoli è lentamente diventata una partita molto attesa dalle tifoserie e vede dei precedenti storici caratterizzati da un forte equilibrio ma che, da ambo i lati, ha visto acuti di una certa importanza. Ultimamente, per altro, i rossoblù sono riusciti a sorprendere più di una volta gli azzurri, e chissà che anche Tedesco non possa fare il colpo sotto il Vesuvio?

Il bilancio complessivo tra Bologna e Napoli

Nei 155 incontri ufficiali disputati finora tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, i numeri raccontano di una sfida accesa ma tutto sommato equilibrata, nonostante un piccolo vantaggio per i partenopei. Sono infatti state registrate 50 vittorie per il Bologna, 43 pareggi e 62 vittorie per il Napoli.

In queste sfide il Bologna ha messo a segno 207 reti mentre ne ha subite 231. Il risultato più frequente in assoluto è comunque il pareggio per 1-1, registrato ben 22 volte, che in 43 pareggi è un picco statistico interessante.

La miglior vittoria del Bologna è il travolgente 1-6 ottenuto in trasferta il 15 gennaio 1939, mentre la peggior sconfitta è il pesante 1-7 casalingo subito il 4 febbraio 2017. Purtroppo quella sconfitta la ricordiamo ancora in molti, al contrario della miglior vittoria…

I precedenti di Napoli-Bologna: difficile vincere, ma non impossibile

Ma se già il Napoli ha un vantaggio a livello globale, giocare in terra campana è storicamente un compito quasi proibitivo per i rossoblù. Nelle 78 gare disputate in trasferta il Bologna ha ottenuto solo 15 vittorie, con 23 pareggi e ben 40 sconfitte. Risultati figli delle 86 reti segnate contro le 133 subite. Da quest’ultimo dato, si evince che il problema maggiore è non subire gol, visto che la media è di quasi 2 reti subite a incontro (1,7 per l’esattezza).

Anche a Napoli, il risultato più frequente si conferma l’1-1 (apparso 13 volte). La miglior vittoria esterna coincide con il già citato 1-6 del 1939, mentre la peggior sconfitta all’ombra del Vesuvio è il 6-0 del 19 aprile 2016. Tra 2016 e 2017 il Napoli non ci trattò troppo bene…

Va detto che però anche i rossoblù hanno messo a segno un bell’uno-due quando vinsero due gare in meno di una settimana grazie (anche) alle perle di Panagiotis Kone.

I migliori marcatori rossoblù

Come abbiamo ormai iniziato a fare, segnaliamo anche i migliori marcatori della storia in questa sfida. I migliori marcatori della storia del Bologna contro il Napoli sono leggende che hanno scritto la storia del club, e l’epoca in cui hanno giocato ci riporta alla difficoltà di questa partita.

Bruno Maini: 10 gol Carlo Reguzzoni: 9 gol Ettore Puricelli e Gino Pivatelli: 6 gol

Risultati eprotagonisti degli ultimi precedenti a Napoli

Cerchiamo di guardare il bicchiere come mezzo pieno andando a vedere gli ultimi tre precedenti a Napoli, perchè mostrano che non è impossibile fare l’impresa. Due delle ultime tre gare ci hanno infatti visto uscire vittoriosi:

Napoli-Bologna 2-3 (10/05/2026): Una vittoria spettacolare dei rossoblù firmata dalle reti di Bernardeschi, Orsolini su rigore e il gol decisivo di Rowe. Per i padroni di casa avevano temporaneamente accorciato Di Lorenzo e Alisson Santos. Napoli-Bologna 3-0 (25/08/2024): Un netto successo dei partenopei grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone. Napoli-Bologna 0-2 (11/05/2024): Un’autentica impresa tattica decisa nel primo tempo dai gol di Dan Ndoye e Stefan Posch.

In effetti, c’è stato un Napoli-Bologna anche il 22 dicembre 2025, ma la Supercoppa Italiana si giocava a Riyad (2-0 con doppietta di Neres) e logicamente non riteniamo di inserirla nei precedenti giocati a Napoli.

Cosa aspettarsi a livello statistico dal prossimo Napoli-Bologna?

Sebbene il Napoli vanti una tradizione interna molto solida, il Bologna ha dimostrato anche recentemente di poter colpire anche in trasferta. A livello statistico, le probabilità che entrambe le squadre vadano a segno è elevata, e sarebbe semplice dire che l’1-1 potrebbe di nuovo essere il risultato finale. Anche perchè entrambe le formazioni stanno avendo qualche problema.

Va detto però che in queste prime giornate la statistica ci ha aiutato poco, quindi teniamoci per noi una previsione e incrociamo le dita!

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