I prestiti del Bologna: ecco quanto può arrivare a spendere il club per i riscatti

Qualche giorno fa avevamo analizzato il capitolo dei prestiti in uscita del Bologna, mettendo in evidenza i 25 giocatori mandati fuori sede. Un quadro che raccontava una parte della gestione rossoblù. Ora lo sguardo si sposta sull’altro lato della medaglia dei prestiti: i dati divulgati da Transfermarkt permettono di osservare i calciatori arrivati a Bologna con la formula del prestito e il possibile peso economico delle operazioni.

Quattro giocatori arrivati in prestito

Il Bologna ha quattro giocatori in prestito, per un costo complessivo attuale di 3 milioni di euro. Nella graduatoria di Transfermarkt il club rossoblù occupa il decimo posto per spesa, in una classifica guidata dalla Fiorentina con 12,8 milioni. Sul podio anche Como, con 9,5 milioni, e Lazio, a quota 8.

Un investimento iniziale quindi contenuto rispetto a quello sostenuto da diversi club di Serie A. Ma il quadro cambia, e non di poco, quando si considerano gli eventuali riscatti.

Fino a 66 milioni per i riscatti

In questo caso il Bologna sale fino al quarto posto in Serie A, con 66 milioni di euro come somma massima dei possibili costi di riscatto. Davanti ai rossoblù ci sono Fiorentina (96 milioni), Como (93,5) e Sassuolo (71), mentre subito dietro si trova l’Atalanta con 64 milioni.

Anche in questo caso, però, il dato va letto nella sua corretta prospettiva. I 66 milioni non sono una spesa già sostenuta né un esborso certo: sono il valore massimo degli eventuali riscatti. L’effettivo costo futuro dipenderà dalle decisioni del Bologna e dalle condizioni previste nei singoli accordi.

L’altra faccia dei prestiti

Se il precedente approfondimento raccontava il possibile ritorno economico dei prestiti in uscita, questa classifica mostra praticamente il lato opposto: 3 milioni investiti nell’immediato e fino a 66 milioni potenzialmente necessari in futuro.

Se confrontiamo quindi il massimo dei ricavi possibili dai giocatori dati in prestito – 52 milioni – e i costi che il Bologna dovrebbe sostenere per riscattare i prestiti, viene da sé pensare che probabilmente non tutti rimarranno in casa rossoblù. Due dati da tenere distinti, ma che insieme aiutano a leggere con maggiore completezza la gestione del mercato rossoblù attraverso questa specifica formula.

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