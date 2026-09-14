La prima sconfitta di Massimo Pessina: Napoli-Bologna termina 1-0

Napoli-Bologna, andata in scena ieri pomeriggio al Maradona nel corso della quarta giornata di Serie A 2026-2027 e terminata 1-0 per i partenopei di Massimiliano Allegri, rappresenta la prima sconfitta subita da Massimo Pessina da titolare. Il gol di Lobotka su assist di Favasuli al 66′ ha infranto l’imbattibilità del giovanissimo portiere rossoblù, che ha già tutte le carte in regola per diventare una certezza di questa squadra.

Tre vittorie e un pareggio in quattro presenze con il Bologna, condite da tre clean sheet: il futuro di Massimo Pessina è luminoso

Come riportato da Luca Aquino sul numero odierno del Corriere di Bologna, Pessina ha un futuro luminoso di fronte a sé. Il classe 2007 ex Bologna Primavera ha esordito con la Prima squadra rossoblù all’undicesima giornata della la scorsa stagione, rilevando l’infortunato Skorupski e conquistando subito un clean sheet importantissimo proprio contro il Napoli (superato con un magnifico 2-0). Qualche mese dopo, alla 32^, Massimo debuttò come titolare nel 2-0 casalingo contro il Lecce: un altro clean sheet per il ragazzo promosso dalla Primavera all’inizio dell’anno. Alla 35^ ecco il suo terzo clean sheet: Bologna-Cagliari terminò con un pareggio a reti bianche. La giornata seguente, nel match di ritorno contro il Napoli, Massimo conquistò un’altra vittoria: al Maradona finì 2-3 per i felsinei.

Tre vittorie, un pareggio e tre clean sheet su quattro presenze: con un rendimento di questo tipo, è normale che mister Tedesco e il suo vice Tarozzi abbiano deciso di schierarlo nuovamente dal primo minuto. Purtroppo, però, il record d’imbattibilità del numero 25 rossoblù è stato spezzato ieri pomeriggio: dopo le due sconfitte incassate lo scorso anno (sia all’andata che al ritorno), il Napoli è riuscito a ottenere la propria rivalsa. Comunque, nonostante il ko di ieri, Massimo Pessina continua a essere uno dei giovani volti più interessanti del Bologna.

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