Tarozzi dopo Napoli-Bologna (1-0): «Ora c’è delusione ma siamo sulla strada giusta»

Tre sconfitte su quattro partite, un solo punto portato a casa nelle prime quattro giornate (frutto del pareggio contro il Sassuolo): quest’anno il Bologna, che ieri pomeriggio si è arreso al Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri, è partito con il freno a mano tirato. È anche vero che il calendario non ha aiutato, visto che nei primi quattro turni i rossoblù hanno dovuto subito affrontare i big match contro la Lazio, l’Atalanta e ora i partenopei. È altrettanto vero che la squadra di Domenico Tedesco e Andrea Tarozzi meriterebbe molto di più: a dimostrarlo c’è il fatto che tutti e tre i ko sono arrivati con il punteggio di 1 a 0. Insomma, quasi una beffa.

Napoli-Bologna 1-0, le dichiarazioni del vice-allenatore Andrea Tarozzi: «Bravi nella fase difensiva, è mancato l’attacco. Ora fatichiamo ma siamo sulla strada giusta»

Con questo bilancio, è inevitabile che le parole di Tarozzi siano cariche di delusione e, allo stesso tempo, di aspettative. «Cosa manca alla squadra? Dobbiamo trovare l’equilibrio tra qualità e intensità. Adesso stiamo faticando, manca poco ma è palese che qualcosa manca. Siamo delusi, certo, ma abbiamo organizzazione e principi e su questo dobbiamo continuare: sono convinto che siamo sulla strada giusta» ha dichiarato il vice-allenatore rossoblù (in panchina al posto di un Domenico Tedesco assente per squalifica) al termine del match dello Stadio Maradona.

Sul numero odierno del Corriere di Bologna, Fernando Pellerano riporta il resto dell’analisi del vice di Tedesco. «Siamo stati ordinati a difendere, questa è una nota positiva – ha detto Tarozzi nel post-partita – Abbiamo cercato di fare questo tipo di partita ma obiettivamente davanti abbiamo fatto poco, troppo poco. Volevamo dare qualche grattacapo ma eravamo schiacciati, abbiamo fatto dei cambi di qualità e siamo riusciti a fare qualcosa, ma è un po’ poco».

Qualche guizzo interessante, tuttavia, c’è stato, come quello che ha portato al gol (poi annullato) di Theate. In effetti i nuovi acquisti si stanno rivelando di grande utilità. Contro il Sassuolo, ad esempio, i due gol che hanno regalato il pareggio al Bologna portano proprio la firma di Roberto Piccoli e Artem Dovbyk. Purtroppo, però, non è ancora sufficiente. «In questo momento c’è delusione, è la terza partita che perdiamo 1-0 e le cose non girano nel modo giusto. Non abbiamo grande fortuna, abbiamo preso pali, gol allo scadere, reti annullate per un niente. Tutte cose che dobbiamo toglierci di dosso lavorando con un mix di qualità e intensità» conclude Tarozzi.

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