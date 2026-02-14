Terzo pareggio di fila per il Bologna Primavera: con il Torino termina 1-1

Impegno casalingo per il Bologna Primavera, che oggi pomeriggio alle 15 affronta il Torino di Francesco Baldini al Granarolo Youth Center di Crespellano. Il match, valido per la venticinquesima giornata di campionato (nonché sesto turno del girone di ritorno), finisce 1-1: il capitano granata Lai risponde a Baroncioni, bravo a sbloccare il risultato.

La partita – Succede tutto nel primo tempo: Baroncioni porta avanti il Bologna Primavera, poco dopo Pellini pareggia i conti

Ritmi lenti e pochi guizzi in avvio di gara: le due formazioni cercano spazio ma il tempo sul cronometro scorre senza particolari emozioni. Al 38′ sono i padroni di casa ad aver l’occasione migliore della prima frazione di gioco: Negri (subentrato all’infortunato Toroc al 22′) si inserisce bene e lascia partire il tiro sul secondo palo, trovando però soltanto l’esterno della rete. Nel finale del primo tempo, poi, la partita di accede improvvisamente, con i felsinei che passano in vantaggio al 42′: Bousnina mette un traversone in mezzo, Baroncioni approfitta di un rimpallo favorevole e spedisce il pallone in rete. Allo scadere dei due minuti di recupero, tuttavia, arriva l’1-1 granata sugli sviluppi di un corner: capitan Pellini, lasciato completamente libero, stacca bene e con un colpo di testa pareggia i conti.

La ripresa inizia sul punteggio di 1 a 1, con entrambe le squadre che cercano di spingersi in avanti. Il risultato, però, non si sblocca e mister Morrone prova a effettuare altre sostituzioni: dentro Castillo e Libra, fuori un ottimo Bousnina e il capitano rossoblù Lai. A una decina di minuti dalla fine, poi, la squadra di casa termina i cambi: Juncaj entra per Lo Monaco, oggi contenuto bene dagli avversari. I rossoblù provano fino all’ultimo a segnare il gol della vittoria, ma ecco che arriva il triplice fischio: finisce in parità tra Bologna e Torino.

Stefano Morrone e i suoi ragazzi, al momento ottavi con 35 punti, è il quinto risultato utile consecutivo, nonché il terzo pareggio di fila dopo quelli ottenuti contro Juventus e Atalanta.

Il tabellino

Marcatori: 42′ Baroncioni (B), 47′ Pellini (T).

Bologna: Franceschelli, Lai (69′ Libra), Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni (45′ Francioli), Toroc (22′ Negri), Tomasevic, N’Diaye, Bousnina (69′ Castillo), Lo Monaco (83′ Juncaj). All. Morrone.

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa (64′ Kugyela), Ferraris (45′ Perciun), Gabellini, Ballanti (75′ Nascimento), Zaia, Conzato (85′ Acquah), Sandrucci (64′ Ewurum), Tonica, Liema Olinga. All. Baldini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook