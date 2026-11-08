Primavera, Bologna al terzo posto: dieci marcatori diversi nelle prime dieci giornate

Tre reti, tre firme diverse e una squadra che continua ad allargare il numero dei propri protagonisti. Il Bologna Primavera archivia la sfida contro il Monza con un successo per 3-0, ma il risultato non è l’unico elemento interessante emerso dal pomeriggio di Crespellano. C’è infatti un dato che merita attenzione: nei primi dieci turni di campionato sono già dieci i marcatori rossoblù differenti ad aver trovato la via del gol. Un segnale della varietà di soluzioni a disposizione di Stefano Morrone, che può guardare anche alla crescita dei giovani inseriti progressivamente nel gruppo.

Bologna, Crespellano resta una certezza

Il Granarolo Youth Center si conferma un ambiente favorevole alla formazione rossoblù. Dopo la sconfitta sul campo del Lecce, tornare a giocare davanti al proprio pubblico ha permesso alla squadra di ritrovare immediatamente il successo. Il Monza è stato superato con tre reti, tutte arrivate nella prima frazione, in una gara indirizzata fin dalle battute iniziali dall’espulsione di Badarau.

La prestazione ha permesso al Bologna di gestire la seconda parte dell’incontro senza dover inseguire il risultato, conservando energie e dando spazio anche ad altri elementi della rosa. Un pomeriggio positivo sotto diversi punti di vista, dunque, che conferma il buon rendimento casalingo dei ragazzi di Morrone.

Tre reti e una caratteristica che emerge nel percorso rossoblù

Lo Monaco, Negri e De Luca hanno messo la propria firma sul successo, ma è soprattutto il dato relativo ai marcatori a offrire uno spunto interessante. Con il primo gol stagionale di De Luca, infatti, il Bologna ha raggiunto quota dieci giocatori differenti a segno nelle prime dieci giornate.

Una distribuzione delle reti che permette alla squadra di non dipendere da un unico finalizzatore. Ogni partita può portare alla ribalta un protagonista diverso e anche contro il Monza è arrivata la conferma di questa caratteristica. Lo Monaco e Negri hanno contribuito ad aprire e consolidare il risultato, mentre De Luca ha completato il tris, aggiungendo il proprio nome all’elenco dei marcatori stagionali.

Il futuro passa anche dai più giovani

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda lo spazio concesso ai ragazzi più giovani. Con il risultato ormai acquisito, Morrone ha potuto inserire Andreotti, classe 2009, che ha così raggiunto il gruppo dei giocatori della stessa annata già impiegati in Primavera.

Prima di lui erano arrivati gli esordi di Zanella, Baldini, Passanisi e Luongo. Sono quindi cinque i classe 2009 che hanno trovato spazio nella formazione rossoblù in questa stagione. Un dato che aggiunge un ulteriore elemento di interesse al percorso della squadra, capace di affiancare agli obiettivi del campionato anche l’inserimento di nuovi prospetti.

Terzo posto e pausa: il Bologna prepara la prossima sfida

Il 3-0 contro il Monza porta il Bologna a 18 punti e gli permette di salire momentaneamente al terzo posto. Davanti alla formazione emiliana ci sono Inter e Parma, rispettivamente a una e tre lunghezze di distanza, in attesa delle partite che completeranno il turno.

Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Giovanni Poggi, prima di tornare in campo ci sarà la pausa, poi sarà il momento di affrontare una nuova trasferta. Lunedì 23 novembre, alle ore 17, i rossoblù saranno attesi sul campo del Torino, in un impegno che richiederà di ripartire dalle indicazioni positive raccolte a Crespellano.

La vittoria sul Monza consegna così al Bologna una classifica momentaneamente favorevole e, soprattutto, ulteriori spunti su cui lavorare in vista del prosieguo della stagione.

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