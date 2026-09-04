Primavera Bologna, sfida di spessore a Crespellano contro l’Inter

Si giocherà oggi alle ore 17 la prima di tre partite al Granarolo Youth Center di Crespellano. Toccherà alla Primavera aprire le danze contro l’Inter, in una terza giornata di campionato complicata e allo stesso tempo molto attesa per vedere se davvero i rossoblù potranno lottare per grandissimi traguardi, anche se il verdetto non sarà ovviamente definitivo.

Le altre sfide a Crespellano oltre alla Primavera

Domani, poi, alle 15 toccherà al Bologna Women giocare eccezionalmente a Crespellano per l’indisponibilità temporanea del campo Bonarelli di Granarolo; la femminile giocherà la sua prima partita di campionato contro il Genoa, sperando che possa sbloccarsi subito dando un chiaro segnale a una sua diretta avversaria per la promozione.

Domenica, poi, sempre alle 15, la squadra Under 18 di Luigi Della Rocca ospiterà la Fiorentina, con la gara di Crespellano che si spera possa portare al secondo successo di fila dopo l’esordio vincente in quel di Lecce.

Stato di forma e avversario

Come riportato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio, il motto per la Primavera di Morrone sarà “don’t stop me now”, perché dopo due vittorie più che convincenti la speranza è confermarsi schiacciasassi contro una squadra che regolarmente viene definita tra le più pericolose ai nastri di partenza.

E in effetti l’Inter allenata da Emiliano Bigica lo è, anche se quello che ha messo in campo il Bologna mette paura davvero a tutte le avversarie. Contro l’Atalanta, all’esordio in campionato, i rossoblù hanno vinto per 4-2 con pieno merito, rischiando soltanto in qualche frangente ma alla fine portando a casa il risultato con tranquillità.

Merito di Lo Monaco, autore di un gol su punizione e di due assist per Krasniqi e Badori, ma più in generale di un gruppo che gira a meraviglia nonostante siamo solo all’inizio, e che sa essere costantemente pericoloso dalle parti dell’area avversaria. Domenica scorsa, poi, il successo di Cagliari ha sottoscritto tutti questi aspetti, tra cui anche la voglia di vincere e superare le difficoltà, come quando il Bologna è tornato avanti nonostante il pari firmato da Sugamele.

Ovviamente però attenzione all’Inter, perché i nerazzurri hanno potenzialità importanti. In classifica, in testa si trovano a punteggio pieno soltanto Lazio, Roma e proprio il Bologna.

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