Primavera, grande sfida: il Bologna ospita l’Inter in casa

Il Bologna Primavera torna protagonista domani alle ore 17 nel terzo turno di campionato. Presso il centro sportivo di Crespellano, i rossoblù sfideranno l’Inter nella prima di tre partite che illumineranno il weekend del settore maschile e femminile. Come riportato oggi sui canali ufficiali del Bologna FC, l’evento rappresenterà un test fondamentale per misurare le ambizioni della formazione emiliana.

L’avvio perfetto della Primavera di Morrone

I ragazzi allenati da Stefano Morrone arrivano all’appuntamento in grande fiducia, forti di due successi nelle prime due uscite stagionali. Dopo il convincente 4-2 all’esordio contro l’Atalanta, la squadra si è ripetuta domenica scorsa sul campo del Cagliari, superato per 3-1 grazie ai gol di Negri, Toroc e Lo Monaco.

Un avvio brillante della Primavera rossoblù che conferma le buone impressioni della scorsa stagione, pur nella consapevolezza che il percorso di crescita sia soltanto all’inizio. Il Bologna condivide la vetta a punteggio pieno insieme a Lazio e Roma, rendendo l’incrocio con l’Inter un vero ed entusiasmante esame di maturità casalingo prima delle due trasferte consecutive e della successiva sosta.

L’Inter in cerca di riscatto e le parole di Zanella

Dall’altra parte, la Primavera nerazzurra guidata da Emiliano Bigica cercano riscatto dopo il deludente pari interno contro l’Empoli. L’Inter, uscita vittoriosa al debutto contro il Genoa con una rete di Carrara nei minuti finali, si è fatta agganciare al 92′ dai toscani dopo essere andata due volte in vantaggio.

Ad analizzare il momento in casa rossoblù è stato Jacopo Zanella: «Quella contro l’Inter sarà sicuramente un’altra prova importante per noi, ci stiamo preparando al meglio», ha dichiarato il giovane calciatore. Zanella ha poi sottolineato l’ottima prestazione di Cagliari e la coesione del gruppo, ringraziando lo staff per il sostegno ricevuto nel passaggio dall’Under 17 alla prima squadra giovanile.

Dove seguire la sfida in diretta

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia (Canale 60). I tifosi potranno inoltre seguire la radiocronaca dell’evento sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno (FM 97.00 per Bologna) e in formato digitale DAB.

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