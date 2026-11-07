Primavera, la riscossa rossoblù passa dal “bivio” di Monza

Il campo di Crespellano si prepara ad accendere i riflettori su un pomeriggio che profuma di esame di maturità per i giovani talenti della Primavera rossoblù. La recente e pesante battuta d’arresto in terra pugliese contro il Lecce ha lasciato strascichi e rimpianti, costringendo i rossoblù a voltare pagina in fretta.

Non c’è tempo per piangersi addosso: la classifica non ammette distrazioni e impone un immediato cambio di rotta per non perdere il treno delle grandi.

Missione Primavera: riprendere la marcia scudetto

Pur trovandosi attualmente inchiodati al quarto posto in graduatoria con 15 punti, i ragazzi di Morrone condividono al tempo stesso il sogno e la posizione con l’Empoli, tallonando da vicino le primissime della classe. Di conseguenza, la sfida odierna rappresenta il bivio ideale per rilanciare le ambizioni di vertice e dimostrare, in questo modo, che il passo falso precedente è stato soltanto un incidente di percorso.

La posta in palio è altissima e la squadra sa bene che l’imperativo categorico è conquistare l’intera posta per consolidare le proprie certezze.

Un avversario da non sottovalutare

Sull’altro fronte del rettangolo verde si materializzerà il Monza, formazione che naviga nei bassifondi della classifica con soli 6 punti all’attivo e un disperato bisogno di ossigeno.

Guidati da Luciano Vulcano, i brianzoli arrivano dunque a questo appuntamento con la spensieratezza di chi ha poco da perdere, ma al contempo fanno i conti con le scorie di una difesa fin qui ballerina, proprio come testimoniano le cinque reti incassate nell’ultimo confronto. Ciononostante, come fotografato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio, sottovalutare questo ostacolo si rivelerebbe inevitabilmente un grave errore di presunzione.

I nodi tattici e la concentrazione per novanta minuti

Mantenere la massima concentrazione per l’intero arco della gara sarà la chiave fondamentale per sbloccare il match ed evitare spiacevoli sorprese.

I felsinei dovranno registrare i meccanismi difensivi per arginare le ripartenze avversarie e sfruttare ogni varco offensivo. Alle ore 15 il fischio d’inizio sancirà l’inizio delle ostilità: i tre punti in palio valgono molto più di una semplice vittoria, rappresentando il passaporto per la continuità e la definitiva consacrazione in questo campionato.

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