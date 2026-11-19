Mentre i riflettori del calcio giocato si spengono temporaneamente per far spazio alle nazionali, a Casteldebole il silenzio apparente nasconde un cantiere in pieno fermento. L’interruzione del campionato Primavera non ha rallentato la fame dei giovani rossoblù, anzi ha offerto una finestra preziosa per mettere benzina nel serbatoio.

Lavorare con l’intero gruppo ha permesso di trasformare giorni di attesa in un laboratorio fondamentale per costruire solidità. Come fotografato oggi su Stadio, l’atmosfera attorno alla squadra rossoblù racconta di un gruppo concentrato, consapevole che proprio nei momenti senza partita si gettano le basi per i traguardi più ambiziosi.

Sudore, tattica e doppia razione per la Primavera

Per affinare i concetti tattici e perfezionare gli automatismi, lo staff ha alzato i giri del motore programmando una doppia seduta di allenamento. Un carico mirato, pensato per curare la condizione fisica e imprimere maggiore fluidità alle giocate in vista di un tour de force che partirà lunedì con la trasferta di Torino.

Nelle parole e nelle scelte quotidiane di Morrone emerge la volontà di non lasciare nulla al caso, approfittando di ogni minuto utile per consolidare intese e letture di gioco prima che torni l’adrenalina del campionato. Il programma non concede distrazioni neppure nel fine settimana: il lavoro proseguirà senza sosta fino a domenica, giorno dedicato alla rifinitura finale prima di rimettere piede in campo. L’appuntamento con il ritorno all’azione è fissato per lunedì alle 17, quando la sosta lascerà ufficialmente spazio a un banco di prova capace di indirizzare il cammino stagionale.

L’orizzonte resta aperto

I ritmi tenuti fin qui dal Bologna Primavera si riflettono nitidamente in una classifica che alimenta sogni e responsabilità. Negri e compagni condividono il terzo posto insieme alla Lazio, restando a una sola lunghezza dall’Inter e a tre punti dalla capolista Parma. Una graduatoria compatta e stimolante, che certifica la bontà del percorso costruito finora e tiene viva la spinta emotiva all’interno dello spogliatoio.

Nulla è ancora deciso, e proprio questa incertezza rende ogni dettaglio determinante in un campionato che si preannuncia intenso fino all’ultimo respiro. A Casteldebole lo sanno bene: il margine di crescita resta la priorità assoluta, perché per restare agganciati alle posizioni che contano serve continuare a limare ogni sbavatura, giorno dopo giorno, mettendo sempre il miglioramento continuo al primo posto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook