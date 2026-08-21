Primavera in fiducia: il Bologna sfida l’Atalanta con un precampionato perfetto

L’appuntamento è fissato per domenica mattina alle ore 11 a Crespellano, dove prenderà ufficialmente il via la prima tappa di un cammino lungo, complicato ma entusiasmante. L’obiettivo del Bologna Primavera non potrà essere solo il risultato della scorsa stagione culminata con la semifinale Scudetto Under 20 e la finale Under 18, bensì la crescita e la valorizzazione dei singoli ragazzi.

Un circolo virtuoso già testimoniato dal passaggio in pianta stabile in prima squadra di Marco Libra, dai prestiti di giovani come Papazov al Perugia e Badori, fino alle ottime prestazioni di Bodin Tomasevic, subito titolare nel Mantova in Coppa Italia e in Serie B.

Bologna Primavera: un precampionato perfetto, sei vittorie su sei

Se la crescita del vivaio resta la priorità, i risultati del precampionato infondono un’assoluta fiducia. Il percorso dei giovani rossoblù è stato impeccabile: sei vittorie in altrettante amichevoli estive, accompagnate da numeri che testimoniano la qualità del lavoro svolto. Il bilancio parla chiaro, con 15 gol fatti e solamente 3 subiti.

Come riportato dal giornalista Davide Centonze nel suo articolo odierno su Stadio, la striscia positiva, iniziata il 18 luglio, ha visto successi contro il Sassuolo (2-1) con reti di Pantaleone e Kujrakovic, il Modena U19 (3-0) a Pievepelago, la Reggiana U19 (3-0), la Fiorentina (2-1 in rimonta) a Crespellano, il Cesena (1-0) e un netto 4-1 al Parma firmato da Tupec, Juncaj, Zanella e Rossitto.

La guida di Morrone e lo staff rinnovato

Il tecnico Stefano Morrone e il suo vice Andrea Bellucco si apprestano così a vivere la loro prima annata in Under 20 con un gruppo unito, pronto a dare spazio ai talenti nati tra il 2007 e il 2009.

A completare la struttura operativa c’è un gruppo di lavoro solido: accanto al confermato preparatore atletico Raffaele Gagliardo, figurano le novità di Giacomo Poluzzi come allenatore dei portieri e Francesco Mascaro nel ruolo di match analyst, integrati in uno staff medico e tecnico pronto per la prima probante sfida di campionato contro la Dea.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook