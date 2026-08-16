Bologna FC
Prime 5 gare di campionato del Bologna: inizio inedito con statistiche confortanti
Le prime cinque gare della nuova stagione del Bologna sono un inizio di campionato inedito, con alcune statistiche positive. E il tifo rossoblù è chiamato a fare la differenza, come in passato ha già fatto più volte.
Il campionato del Bologna stagione 2026/27 ha un inizio del tutto inedito dal punto di vista statistico, infatti, non è mai successo prima che si affrontassero nelle prime cinque gare di campionato Lazio, Atalanta, Sassuolo, Napoli e Torino.
Ovviamente è quasi impossibile trovare l’esatto quintetto su un singolo anno, ma a livello storico la composizione risulta inedita solo per via del Sassuolo, che essendo approdato in Serie A solo dal 2013, fa calare le possibilità rispetto a formazioni con cui il Bologna incrocia la strada da oltre cento anni.
Il dettaglio turno per turno delle prima cinque gare del Bologna
Concentriamoci allora su altro, e cioè guardiamo cosa è successo quando abbiamo affrontato, in quel dato turno di campionato, quella data formazione. In questo caso, qualche spunto lo si può trovare, eccezion fatta per il già citato Sassuolo.
- 1ª Giornata: Bologna-Lazio. L’esordio casalingo con la Lazio è avvenuto in due occasioni. In Serie A solo nel 1959/60, in cui la partita finì 1-1, mentre in precedenza era accaduto in Divisione Nazionale, nel 1928/29, quando vincemmo con un netto 6-2.
- 2ª Giornata: Atalanta-Bologna. Giocare a Bergamo per il Bologna è sempre difficile, ma quando è avvenuto alla seconda giornata, non è andata poi così male. Nel 1945/46 vincemmo 0-1 e nel 2021/22 finì 0-0.
- 3ª Giornata: Bologna-Sassuolo. Come si diceva non abbiamo mai incontrato il Sassuolo alla terza di campionato, sarà la sola novità assoluta.
- 4ª Giornata: Napoli-Bologna. Come per Bergamo, anche Napoli non è un campo facile, e infatti il solo precedente alla quarta giornata è ad appannaggio dei partenopei: nel 2016/17 perdemmo 3-1.
- 5ª Giornata: Bologna-Torino. E contro il Torino sarà la quarta gara disputata in casa alla quinta di campionato, e diciamo che storicamente è andata sempre bene. Vincemmo 2-1 nella semifinale interregionale del 1919/20, 3-0 nel 1930/31 e 2-1 nel 1957/58.
Le statistiche, per quanto scarsamente indicative in situazioni come queste, sono comunque positive.
Tre gare in casa: un dato da capitalizzare
Il calendario prevede che tre delle prime cinque gare si giochino in casa (Lazio, Sassuolo e Torino) e se guardiamo ai trend dell’ultimo decennio, questo fattore rappresenta un vantaggio per i rossoblù. E questo è un dato più significativo del precedente.
Quando abbiamo avuto tre gare in casa nelle prime cinque abbiamo mediamente fatto almeno 7 punti nelle cinque gare, con ben 9 punti su 9 totalizzati nelle gare casalinghe nel 2016/17 e con 10 punti totali (su 15) nella stagione 2019/20. Al contrario, quando il Bologna ha giocato solo due delle prime cinque in casa, la media punti è stata su 4,4. Una discreta differenza.
Insomma, l’abbraccio del pubblico bolognese può aiutare il Bologna e con un allenatore appena arrivato, schemi non ancora rodatissimi, e un precampionato un po’ zoppicante, il supporto dei tifosi potrebbe essere davvero determinante per una buona partenza.
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