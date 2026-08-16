Prime 5 gare di campionato del Bologna: inizio inedito con statistiche confortanti

Il campionato del Bologna stagione 2026/27 ha un inizio del tutto inedito dal punto di vista statistico, infatti, non è mai successo prima che si affrontassero nelle prime cinque gare di campionato Lazio, Atalanta, Sassuolo, Napoli e Torino.

Ovviamente è quasi impossibile trovare l’esatto quintetto su un singolo anno, ma a livello storico la composizione risulta inedita solo per via del Sassuolo, che essendo approdato in Serie A solo dal 2013, fa calare le possibilità rispetto a formazioni con cui il Bologna incrocia la strada da oltre cento anni.

Il dettaglio turno per turno delle prima cinque gare del Bologna

Concentriamoci allora su altro, e cioè guardiamo cosa è successo quando abbiamo affrontato, in quel dato turno di campionato, quella data formazione. In questo caso, qualche spunto lo si può trovare, eccezion fatta per il già citato Sassuolo.

1ª Giornata: Bologna-Lazio. L’esordio casalingo con la Lazio è avvenuto in due occasioni. In Serie A solo nel 1959/60 , in cui la partita finì 1-1 , mentre in precedenza era accaduto in Divisione Nazionale, nel 1928/29 , quando vincemmo con un netto 6-2 .

L’esordio casalingo con la Lazio è avvenuto in due occasioni. In Serie A solo nel , in cui la partita finì , mentre in precedenza era accaduto in Divisione Nazionale, nel , quando vincemmo con un netto . 2ª Giornata: Atalanta-Bologna . Giocare a Bergamo per il Bologna è sempre difficile, ma quando è avvenuto alla seconda giornata, non è andata poi così male. Nel 1945/46 vincemmo 0-1 e nel 2021/22 finì 0-0 .

. Giocare a Bergamo per il Bologna è sempre difficile, ma quando è avvenuto alla seconda giornata, non è andata poi così male. Nel vincemmo e nel finì . 3ª Giornata: Bologna-Sassuolo . Come si diceva non abbiamo mai incontrato il Sassuolo alla terza di campionato, sarà la sola novità assoluta.

. Come si diceva non abbiamo mai incontrato il Sassuolo alla terza di campionato, sarà la sola novità assoluta. 4ª Giornata: Napoli-Bologna . Come per Bergamo, anche Napoli non è un campo facile, e infatti il solo precedente alla quarta giornata è ad appannaggio dei partenopei: nel 2016/17 perdemmo 3-1 .

. Come per Bergamo, anche Napoli non è un campo facile, e infatti il solo precedente alla quarta giornata è ad appannaggio dei partenopei: nel perdemmo . 5ª Giornata: Bologna-Torino. E contro il Torino sarà la quarta gara disputata in casa alla quinta di campionato, e diciamo che storicamente è andata sempre bene. Vincemmo 2-1 nella semifinale interregionale del 1919/20, 3-0 nel 1930/31 e 2-1 nel 1957/58.

Le statistiche, per quanto scarsamente indicative in situazioni come queste, sono comunque positive.

Tre gare in casa: un dato da capitalizzare

Il calendario prevede che tre delle prime cinque gare si giochino in casa (Lazio, Sassuolo e Torino) e se guardiamo ai trend dell’ultimo decennio, questo fattore rappresenta un vantaggio per i rossoblù. E questo è un dato più significativo del precedente.

Quando abbiamo avuto tre gare in casa nelle prime cinque abbiamo mediamente fatto almeno 7 punti nelle cinque gare, con ben 9 punti su 9 totalizzati nelle gare casalinghe nel 2016/17 e con 10 punti totali (su 15) nella stagione 2019/20. Al contrario, quando il Bologna ha giocato solo due delle prime cinque in casa, la media punti è stata su 4,4. Una discreta differenza.

Insomma, l’abbraccio del pubblico bolognese può aiutare il Bologna e con un allenatore appena arrivato, schemi non ancora rodatissimi, e un precampionato un po’ zoppicante, il supporto dei tifosi potrebbe essere davvero determinante per una buona partenza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook