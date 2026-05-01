Le probabili scelte di Italiano per Bologna-Cagliari

Continua la preparazione in vista della sfida di domenica in programma alle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Nella giornata di ieri, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno sostenuto un allenamento insieme ai ragazzi della Primavera: classica partitella, ottima per provare tattica e schemi che Italiano vorrà vedere messi in pratica contro la squadra dell’isola.

Rimangono da sciogliere gli ultimi nodi. Dopo gli ultimi forfait di Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe, il tecnico avrà le mani quasi legate in attacco. In difesa e a centrocampo, invece, le opzioni non mancano.

Bologna-Cagliari, i nodi da sciogliere

Il Bologna si fonda (per ora) su due perni fondamentali: Jhon Lucumi e Remo Freuler. Anche domenica dovrebbero essere loro i capi gruppo dei rispettivi reparti, mentre gli altri si giocano i posti rimanenti. Al fianco del al colombiano si contendono il posto Heggem, favorito, Vitik e Helland. Dentro anche Casale, che ha recuperato a pieno la distorsione alla caviglia.

A centrocampo è probabile vedere Lewis Ferguson in campo dal primo minuto, affiancato da uno tra Moro, Pobega, Sohm o Odgaard. Dubbi anche in porta: Pessina ha sfidato il compagno di reparto Ravaglia dimostrando personalità nella sfida contro il Lecce, motivo per cui Italiano potrebbe dargli fiducia e schierarlo titolare anche contro il Cagliari.

La probabile formazione del Bologna

Come riportato da Stadio, il tridente d’attacco dovrebbe essere composto dal solito Santiago Castro, accompagnato da Orsolini a destra e Dominguez a sinistra. Anche Federico Bernardeschi ha recuperato dall’infortunio muscolare, ma il numero 7 del Bologna rimane il favorito. Scelta obbligata invece sulla sinistra, dove l’argentino risulta l’unica opzione.

Alle spalle degli esterni ci sarà Zortea a destra, con Joao Mario che prosegue il lavoro differenziato dopo lo stiramento del retto femorale sinistro, con De Silvestri pronto a subentrare. A sinistra, invece, giocherà il solito Miranda.

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