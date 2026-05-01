Bologna FC
Le probabili scelte di Italiano per Bologna-Cagliari
Verso il lunch match tra Bologna e Cagliari: tra certezze e ballottaggi, il tecnico rossoblù studia la miglior formazione partendo da Lucumi e Freuler
Continua la preparazione in vista della sfida di domenica in programma alle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Nella giornata di ieri, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno sostenuto un allenamento insieme ai ragazzi della Primavera: classica partitella, ottima per provare tattica e schemi che Italiano vorrà vedere messi in pratica contro la squadra dell’isola.
Rimangono da sciogliere gli ultimi nodi. Dopo gli ultimi forfait di Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe, il tecnico avrà le mani quasi legate in attacco. In difesa e a centrocampo, invece, le opzioni non mancano.
Bologna-Cagliari, i nodi da sciogliere
Il Bologna si fonda (per ora) su due perni fondamentali: Jhon Lucumi e Remo Freuler. Anche domenica dovrebbero essere loro i capi gruppo dei rispettivi reparti, mentre gli altri si giocano i posti rimanenti. Al fianco del al colombiano si contendono il posto Heggem, favorito, Vitik e Helland. Dentro anche Casale, che ha recuperato a pieno la distorsione alla caviglia.
A centrocampo è probabile vedere Lewis Ferguson in campo dal primo minuto, affiancato da uno tra Moro, Pobega, Sohm o Odgaard. Dubbi anche in porta: Pessina ha sfidato il compagno di reparto Ravaglia dimostrando personalità nella sfida contro il Lecce, motivo per cui Italiano potrebbe dargli fiducia e schierarlo titolare anche contro il Cagliari.
La probabile formazione del Bologna
Come riportato da Stadio, il tridente d’attacco dovrebbe essere composto dal solito Santiago Castro, accompagnato da Orsolini a destra e Dominguez a sinistra. Anche Federico Bernardeschi ha recuperato dall’infortunio muscolare, ma il numero 7 del Bologna rimane il favorito. Scelta obbligata invece sulla sinistra, dove l’argentino risulta l’unica opzione.
Alle spalle degli esterni ci sarà Zortea a destra, con Joao Mario che prosegue il lavoro differenziato dopo lo stiramento del retto femorale sinistro, con De Silvestri pronto a subentrare. A sinistra, invece, giocherà il solito Miranda.
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