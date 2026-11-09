Bologna, quanto può valere la media punti di Palladino a fine stagione? Ecco la proiezione che fa sognare

Da un punto in quattro partite a sedici in sette. Il Bologna ha cambiato marcia e il confronto tra la gestione di Domenico Tedesco e quella di Raffaele Palladino fa capire la portata della svolta rossoblù. L’arrivo del nuovo allenatore ha coinciso con una netta inversione di tendenza, che riguarda anche la media punti, trasformando un avvio complicato in una striscia di risultati che ha permesso alla squadra risalire nettamente la classifica.

Il successo di Parma, quarto consecutivo in trasferta, è soltanto l’ultima conferma di un momento particolarmente positivo. La differenza emerge soprattutto osservando la media punti: 0,25 a partita con Tedesco, 2,29 con Palladino. Numeri importanti, che inevitabilmente portano a interrogarsi su dove potrebbe arrivare il Bologna se riuscisse a mantenere questo ritmo.

Bologna, la proiezione della media punti accende alcune riflessioni sul futuro

Naturalmente, siamo ancora nelle prime fasi del campionato e pensare che il rendimento attuale possa essere replicato senza difficoltà fino a maggio sarebbe prematuro. Tuttavia, una proiezione statistica permette di dare una dimensione concreta al percorso intrapreso dai rossoblù. Mantenendo la media di 2,29 punti a partita, il Bologna potrebbe aggiungere circa 61 punti al proprio bottino, arrivando a quota 78 al termine della stagione.

Si tratta di una cifra che, sulla base dei recenti campionati di Serie A, sarebbe compatibile con la qualificazione alla Champions League. Un traguardo che oggi sarebbe probabilmente eccessivo indicare come obiettivo, ma che i numeri rendono quantomeno interessante da prendere in considerazione.

Ipotesi da costruire

Prima di lasciarsi andare a qualsiasi tipo di previsione, il Bologna dovrà dimostrare di poter mantenere questo rendimento anche nei prossimi mesi. Undici partite rappresentano un campione ancora limitato e il calendario, gli infortuni e le inevitabili difficoltà che ogni squadra incontra lungo una stagione possono cambiare gli equilibri.

Palladino, intanto, si gode una squadra che ha ritrovato la strada e che può guardare alla classifica con maggiore serenità. Senza proclami e senza voli pindarici, ma con una consapevolezza nuova: il Bologna sta viaggiando a un ritmo importante e, se saprà dare continuità a quanto mostrato finora, potrà togliersi soddisfazioni significative.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook