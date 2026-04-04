Qual è la migliore formazione del Bologna stando alle medie voto?

Posto che Vincenzo Italiano non ha bisogno di suggerimenti di nessun tipo per quanto riguarda la formazione del Bologna, e posto che questo non vuole essere un suggerimento ma solo un confronto di statistiche, ad oggi, quale sarebbe la migliore formazione del Bologna in base ai voti di Fantacalcio.it?

La scelta di utilizzare i dati del portate per eccellenza legato al Fantacalcio deriva dal fatto che è quello più gettonato dagli appassionati e perchè, nei loro voti, sono già affogate non solo le prestazioni ma anche i bonus e i malus che un giocatore ha portato alla propria squadra.

Qual è la migliore formazione del Bologna ad oggi?

Insomma, è un modo come un altro per stilare una classifica in attesa di vedere Cremonese-Bologna e affrontare la parte finale della stagione, in cui i rossoblù potrebbero essere ago della bilancia di alcuni verdetti di campionato, dovendo affrontare praticamente tutte le formazioni di testa nelle ultime giornate.

Portieri, tra l’exploit di Pessina ed errori dei due più quotati

Partiamo subito con una scelta non facile. La media voto migliore ce l’ha Ravaglia, ma la fanta-media di Skorupski è superiore a quella del portiere bolognese che evidentemente ha pagato i propri errori con voti più bassi, ma in termini di bonus/malus è andato meglio.

Molto bene Pessina, ma avendo giocato solo una partita, è chiaramente fuori dai giochi. La scelta quindi rimane abbastanza soggettiva: sia Ravaglia che Skorupski possono entrare come titolari nella nostra lista.

Difensori, le statistiche si rivelano a volte fallaci…

Le due fasce, risulterebbero dover essere coperte da De Silvestri e Miranda, perchè entrambi hanno la migliore media voto e anche fanta-media, rispetto ai proprio compagni di ruolo. Va da sè, però, che Lollo non possa essere davvero preso in considerazione per via delle poche partite giocate. Rimane comunque, il migliore tra gli esterni difensivi a livello di medie voto e fanta-voto.

Al centro della difesa continuano i problemi: la media voto direbbe che la nostra coppia centrale dovrebbe essere Vitik-Heggem. Spostandoci però sulla fanta-media, ecco che riappare Lucumì, che toglie il posto al norvegese a fianco del giovane ceco. Oggettivamente, impossibile pensare di prescindere dal colombiano per la miglior formazione rossoblù.

Quindi, la difesa titolare in base ai voti sarebbe, da destra a sinistra, Zortea-Vitik-Lucumì-Miranda.

Centrocampo, dipende da come Italiano decide di giocare

Se giochiamo con i due centrocampisti e il trequartista, i migliori sia per voto che per fanta-voto sono Freuler, Odgaard e Moro, con Ferguson fuori per 0,01 punti di media. Se giochiamo con tre centrocampisti puri, invece, come media voto il centrocampo sarebbe composto da Freuler, Moro e Ferguson, ma come fanta-media, Pobega toglierebbe il posto a Ferguson.

Interessante come Sohm, anche prendendo le partite giocate in maglia viola, resti comunque fuori dalla formazione con voti più elevati. Il centrocampo quindi, si disegnerebbe con Moro e Freuler affiancati da Odgaard o uno tra Pobega o Ferguson in base alla scelta di Italiano se giocare o meno col trequartista.

Attacco: sembra scontato, ma invece…

In attacco le cose si fanno interessanti. La media voto parla di Rowe ed Orsolini ai fianchi di Santiago Castro, ma la fanta-media invece manderebbe in panchina l’inglese in favore di Cambiaghi.

I voti vedono fuori sia Bernardeschi che Dominguez, nonostane le ottime prestazioni soprattutto di Federico. Particolarmente interessante, sebbene di facile lettura, la situazione di Dallinga: se è vero che l’olandese è dietro sia per media voto che per fanta-media, è anche vero che il distacco come media voto è davvero basso: 0,2 punti con oltre 10 gare disputate in meno rispetto a Castro.

Questo significa che la differenza, anche nel voto oltre che nella fanta-media, l’hanno fatta i gol. Per farla breve, a Dallinga rispetto a Castro sono mancati più i gol che le prestazioni. Che comunque per un attaccante non è un problema secondario…

I tre attaccanti, sarebbero quindi Castro, Orsolini e uno tra Rowe e Cambiaghi.

La migliore formazione del Bologna in base ai voti

Qual è, quindi, la migliore formazione del Bologna in base ai voti ad oggi? Basandoci solamente sui voti, la situazione è la seguente: Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro, Odgaard (Freuler); Orsolini, Rowe, Castro.

Se invece valutiamo sui fanta-voti, la formazione diventa: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro, Odgaard (Pobega); Orsolini, Castro, Cambiaghi.

Valutando però sulle due formazioni, mischiando le carte in modo ragionato e non solo algebrico, ecco che ad oggi la migliore formazione del Bologna parrebbe essere stata: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro, Odgaard (Ferguson); Orsolini, Castro, Rowe. Potrà essere questa la formazione che ci aiuterà nel prossimo futuro?

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