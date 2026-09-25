Radio Casteldebole – Test con la Primavera e terapie per Odgaard, ora riposo: ecco quanto concede Palladino

Ultimo appuntamento della settimana a Casteldebole per il Bologna di Raffaele Palladino. Come riportato sui canali ufficiali del Bologna FC, i rossoblù hanno chiuso il primo blocco di allenamento della pausa Nazionali con una partitella di 60 minuti insieme alla Primavera, con formazioni miste.

Bologna, allenamento con la Primavera

Questo tipo di test è utile soprattutto per mantenere ritmo e intensità in un periodo condizionato dalle numerose assenze. Sono infatti dodici i giocatori rossoblù convocati dalle rispettive selezioni in questi giorni. Una parte consistente della rosa non è quindi a disposizione di Palladino, il quale ha avuto modo di lavorare con un gruppo ridotto fin dai primi giorni della sosta.

La collaborazione con la Primavera, di conseguenza, permette di completare la seduta con una situazione più vicina alle dinamiche di una partita.

Odgaard ancora ai box

Tra gli assenti in gruppo c’è Jens Odgaard, che anche oggi ha svolto terapie. L’attaccante danese, fermato nei giorni scorsi da un problema muscolare ai flessori della coscia destra, prosegue il proprio percorso di recupero.

Per Palladino si chiude così una prima settimana di lavoro caratterizzata dalla necessità di conoscere una squadra arrivata alla sosta in una situazione complicata. La pausa offre al nuovo allenatore qualche giorno per lavorare sui propri principi, anche se la presenza dei nazionali riduce il gruppo a disposizione.

Quattro giorni di riposo, poi si riparte a Casteldebole

Dopo questa partitella, la squadra beneficerà di quattro giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è stata fissata per mercoledì alle 11.

Sarà quello il momento in cui Palladino tornerà a lavorare sul campo con i giocatori rimasti a Casteldebole, in attesa del progressivo rientro dei dodici nazionali. La pausa andrà presa come una prima vera finestra di lavoro per il nuovo tecnico, che dovrà cercare di imprimere il più possibile le sue idee.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook