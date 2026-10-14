Radio Casteldebole: il Bologna ritrova Theate, il belga torna in gruppo

A settantadue ore dal fischio d’inizio del match contro i nerazzurri, il clima all’interno del centro tecnico Niccolò Galli inizia a farsi rovente. Tra le mura di casa cresce l’attesa per il big match contro l’Inter, una partita che promette di regalare emozioni forti e che richiede la massima concentrazione da parte di tutto l’ambiente rossoblù. Buona notizia: Theate è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il piano strategico di Palladino e il rientro di Theate

Mister Raffaele Palladino sta curando ogni minimo dettaglio nei campi di allenamento per imbrigliare la formazione nerazzurra. Nella giornata odierna, la rosa è stata suddivisa in due gruppi distinti: una scelta metodologica precisa per calibrare i carichi di lavoro. La sessione si è aperta con la consueta fase di attivazione muscolare, utile a scaldare i motori, per poi entrare nel vivo con un’articolata seduta tecnico-tattica focalizzata sui movimenti da replicare in campo. La mattinata si è poi conclusa con una serie di intense partitelle a campo ridotto, dove si è vista una squadra reattiva e con la fame giusta.

La notizia più bella per il tecnico campano riguarda il reparto difensivo. Come riportato oggi sui canali ufficiali del Bologna FC, Arthur Theate è rientrato in gruppo: il centrale belga ha svolto l’intera seduta con i compagni e si candida a essere una pedina fondamentale nell’undici titolare di sabato.

Forfait per Orsolini: iniziano le terapie per il recupero

Un’ombra scura pende però sull’attacco rossoblù. Non ci sarà infatti Riccardo Orsolini, costretto al forfait per la sfida contro i nerazzurri. Il numero sette ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro nel corso del match contro il Lecce, un infortunio che lo costringerà a rimanere ai box per tre settimane. In quest’ottica appare assolutamente naturale il programma odierno del calciatore, che si è dedicato esclusivamente alle terapie al centro medico per avviare il percorso riabilitativo.

Il countdown verso la gara è ormai agli sgoccioli. Il programma della vigilia prevede la seduta di rifinitura fissata per domani alle ore 11, sempre sul campo di Casteldebole: sarà l’occasione finale per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e mettere a punto i dettagli tattici.

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