Le brutte notizie, purtroppo o per fortuna, arrivano tutte insieme in casa Bologna. Dopo la prima sconfitta casalinga stagionale, arrivata ieri sera per mano della sorprendente Cremonese, ecco che questa mattina dall’infermeria di Casteldebole sono arrivate notizie poco incoraggianti circa l’infortunio di Martin Vitik.

Infortunio Vitik: le condizioni del centrale Rossoblù

Assente a sorpresa tra i convocati per la gara contro i grigiorossi, i primi responsi non sembravano troppo tragici per il centrale ceco. La società Rossoblù, infatti, aveva parlato di un semplice affaticamento muscolare. Nulla di troppo preoccupante, insomma, che sembrava avesse tutti i contorni del semplice stop precauzionale.

Precauzione che, però, non è purtroppo servita. Gli esami a cui il centrale Rossoblù si è sottoposto nelle ultime ore, infatti, hanno evidenziato qualcosa di più del semplice affaticamento. Come si legge dal comunicato del Bologna, infatti: “Martin Vitik è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro: tempi di recupero stimati di circa 3 settimane.”

Lungo stop, quindi, per Vitik, che difficilmente rientrerà prima di Natale, saltando quindi diverse partite tra Coppa Italia, Campionato, Supercoppa ed Europa League. Una perdita importante anche, e soprattutto, per mister Italiano, che ora dovrà gestire settimane ricche di impegni coi soli Lucumì, Heggem e Casale (ieri poco brillante) a disposizione.

