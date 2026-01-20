In mezzo alla negatività, ci sono anche buone notizie. Il momento a Casteldebole, tra campo e mercato, di certo non è dei migliori, con una nube nera di negatività che sembra aleggiare sul quartier generale Rossoblù. Nube che si è ingrandita ancor di più durante la vigilia di Bologna-Fiorentina quando, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match, un infortunio ha fermato Martin Vitik.

Bologna: buone notizie sull’infortunio di Vitik

Ma le buone notizie, oggi, arrivano proprio dal centrale ceco. Il risentimento alla coscia sinistra patito nel riscaldamento della gara di domenica, infatti, sembrerebbe meno preoccupante del previsto. Conferma arrivata proprio questa mattina dal Bologna, che tramite una nota ufficiale ha confermato come “Gli esami a cui si è sottoposto Martin Vitik hanno confermato il risentimento alla coscia: svolgerà qualche giorno di differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana“.

Notizie confortanti per club e giocatore, che già da questa mattina ha cominciato l’iter per il rientro in campo tramite una seduta differenziata. La sensazione, quindi, è che il centrale ex Sparta Praga si sia fermato in tempo, evitando così guai peggiori. Difficile, in ogni caso, pensare di vederlo in campo già giovedì contro il Celtic, dove la difesa, orfana anche di Lucumì, sarà quasi sicuramente composta da Heggem e Casale. Sarà infatti indisponibile anche il neoacquisto Helland, che dovrà aspettare il termine della League Phase per essere inserito all’interno della lista UEFA.

Seduta tattica per il resto della squadra

A due giorni dal decisivo match di Europa League con in Celtic, tutti i Rossoblù sono tornati in campo per preparare la gara. Seduta di allenamento, cominciata questa mattina alle 11:30, che si è concentrata maggiormente sulla fase offensiva attraverso combinazioni e prove di conclusione a rete.

Nel frattempo, insieme a Vitik, hanno proseguito il percorso di recupero anche Jhon Lucumì e Federico Bernardeschi, entrambi impegnati nei rispettivi allenamenti differenziati.

