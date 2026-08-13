Radio Casteldebole: ultimo test a Brighton prima della Lazio

Manca sempre meno al debutto ufficiale in campionato contro la Lazio, fissato per il 24 agosto, e l’attesa in casa rossoblù cresce esponenzialmente. Come riportato dal Resto del Carlino, la marcia di avvicinamento della squadra sta per toccare il suo culmine con l’ultimo test pre-campionato contro il Brighton.

Il programma della trasferta è già stabilito nei minimi dettagli: la partenza per il Regno Unito è prevista domani, subito dopo la sessione di allenamento mattutina e il pranzo di gruppo a Casteldebole, a bordo di un volo charter. I rossoblù rientreranno sotto le Due Torri nella stessa serata di sabato, immediatamente dopo il fischio finale del match.

I dubbi di formazione e i nodi di mercato

Questa amichevole rappresenta un banco di prova fondamentale per sciogliere gli ultimi nodi legati alla condizione fisica di alcuni elementi chiave. I riflettori sono puntati soprattutto su Heggem: il norvegese è finalmente pronto a mettere i primi minuti nelle gambe della stagione, dopo essere rientrato per ultimo dalle vacanze post Mondiali.

Un altro grande interrogativo riguarda Dovbyk: l’attaccante sarà in condizione di sfidare gli inglesi partendo dal primo minuto? Discorso più complesso per Lucumì, anch’egli tornato tardi dalle vacanze. Sebbene teoricamente abile per assaggiare il campo, il difensore colombiano è al centro di un forte pressing della Juventus sul mercato. Di conseguenza, è facile immaginare che l’allenatore userà la massima cautela per evitare rischi inutili.

Infermeria e lavoro sul campo

Nel frattempo, la preparazione sportiva procede a ritmo serrato. Nella sessione di ieri mattina, il gruppo ha lavorato duramente sul campo per affinare i meccanismi tattici. L’unica nota stonata arriva dall’infermeria, che vede il solo Casale costretto a gestire un problema agli adduttori; il giocatore ha svolto un lavoro differenziato e difficilmente farà parte della spedizione oltremanica. L’appuntamento di sabato contro il Brighton darà quindi le ultime risposte definitive a Tedesco, prima che si inizi a fare sul serio per i tre punti.

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