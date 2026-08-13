Bologna FC
Radio Casteldebole: ultimo test a Brighton prima della Lazio
Il Bologna vola in Inghilterra per l’ultimo test contro il Brighton prima del debutto con la Lazio. Sotto i riflettori la condizione di Heggem e Dovbyk, la cautela sul mercato per Lucumì e lo stop di Casale per infortunio.
Manca sempre meno al debutto ufficiale in campionato contro la Lazio, fissato per il 24 agosto, e l’attesa in casa rossoblù cresce esponenzialmente. Come riportato dal Resto del Carlino, la marcia di avvicinamento della squadra sta per toccare il suo culmine con l’ultimo test pre-campionato contro il Brighton.
Il programma della trasferta è già stabilito nei minimi dettagli: la partenza per il Regno Unito è prevista domani, subito dopo la sessione di allenamento mattutina e il pranzo di gruppo a Casteldebole, a bordo di un volo charter. I rossoblù rientreranno sotto le Due Torri nella stessa serata di sabato, immediatamente dopo il fischio finale del match.
I dubbi di formazione e i nodi di mercato
Questa amichevole rappresenta un banco di prova fondamentale per sciogliere gli ultimi nodi legati alla condizione fisica di alcuni elementi chiave. I riflettori sono puntati soprattutto su Heggem: il norvegese è finalmente pronto a mettere i primi minuti nelle gambe della stagione, dopo essere rientrato per ultimo dalle vacanze post Mondiali.
Un altro grande interrogativo riguarda Dovbyk: l’attaccante sarà in condizione di sfidare gli inglesi partendo dal primo minuto? Discorso più complesso per Lucumì, anch’egli tornato tardi dalle vacanze. Sebbene teoricamente abile per assaggiare il campo, il difensore colombiano è al centro di un forte pressing della Juventus sul mercato. Di conseguenza, è facile immaginare che l’allenatore userà la massima cautela per evitare rischi inutili.
Infermeria e lavoro sul campo
Nel frattempo, la preparazione sportiva procede a ritmo serrato. Nella sessione di ieri mattina, il gruppo ha lavorato duramente sul campo per affinare i meccanismi tattici. L’unica nota stonata arriva dall’infermeria, che vede il solo Casale costretto a gestire un problema agli adduttori; il giocatore ha svolto un lavoro differenziato e difficilmente farà parte della spedizione oltremanica. L’appuntamento di sabato contro il Brighton darà quindi le ultime risposte definitive a Tedesco, prima che si inizi a fare sul serio per i tre punti.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
Giorgio Schiavon
13 Agosto 2026 at 11:29
non so’ perché ho la sgradevole sensazione che il Bologna perda la prima di campionato (in casa oltretutto)… spero di sbagliarmi ma finora non sono arrivati buoni segnali dalla squadra..e soprattutto non è arrivato nessun rinforzo dal mercato.. Piccoli? non è un grande acquisto, il Bologna ha bisogno di altro.. Dovbik per carità lasciamo perdere 🤞🤞🤞