I risultati hanno dato ragione a Raffaele Palladino, ma le sue scelte raccontano anche un’altra realtà: il Bologna continua ad affidarsi a un gruppo ristretto di giocatori, mentre diverse alternative faticano a trovare spazio. Nelle prime otto partite della nuova gestione sono arrivati 17 punti, frutto di un percorso che ha restituito continuità e fiducia ai rossoblù. Un rendimento importante, considerando le condizioni in cui il tecnico aveva raccolto la squadra al momento del suo arrivo.

Accanto ai progressi in classifica, però, emerge un altro aspetto: le rotazioni sono state finora piuttosto limitate, nonostante Palladino abbia più volte ribadito la necessità di coinvolgere tutti.

Palladino Bologna: i fedelissimi superano i 400 minuti

I numeri confermano le gerarchie. Nelle otto gare disputate sotto la nuova guida tecnica, una dozzina di rossoblù ha superato i 400 minuti. Ferguson e Pobega sono i principali riferimenti del centrocampo, mentre in difesa Palladino ha puntato con continuità su Darmian, Casale e Theate. A loro si aggiungono Skorupski, Zortea, Miranda, Bernardeschi, Cambiaghi e Odgaard, diventato punto fermo dell’attacco, per necessità.

Piccoli, Dovbyk e Moro: spazio ridotto per le alternative

Ben diversa la situazione per il resto della rosa, con diversi giocatori che non hanno raggiunto nemmeno i 200 minuti. Tra questi Piccoli e Dovbyk, arrivati in estate per tentare di prendere il posto di Castro e Dallinga, ma finora poco coinvolti. Anche Moro, Heggem, Helland, Vitik, Alhassane, Mbangula ed El Azzouzi hanno avuto opportunità limitate.

Alcune situazioni sono emblematiche: Moro non è sceso in campo nelle ultime cinque partite, mentre Mbangula, nonostante la tripletta realizzata contro il Milan a San Siro, ha collezionato tre panchine consecutive.

Bologna, le rotazioni di Palladino guardano anche al mercato

Le gerarchie ben definite potrebbero fornire indicazioni anche alla società in vista del mercato. Palladino, intanto, dovrà trovare nuove soluzioni offensive. Contro l’Udinese il Bologna ha faticato a creare occasioni pericolose e lo stesso allenatore ha sottolineato nel post-partita quanto stiano mancando i gol degli attaccanti.

Per continuare a crescere, i rossoblù avranno bisogno non soltanto dei propri titolarissimi, ma anche di alternative che sappiano garantire un contributo concreto.

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