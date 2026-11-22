Una pomeriggio agrodolce per i Rossoblù, con il match contro l’Udinese terminato 1-1, grazie ai gol di Zortea e Zaniolo. Al termine della gara l’allenatore del Bologna, Raffaele Palladino, ha commentato così il match del Dall’Ara contro l’Udinese nella consueta conferenza stampa post-partita.

Bologna-Udinese, le parole di Raffaele Palladino a Dazn

È un risultato che soddisfa?

«Oggi è stata una partita equilbrata: il campo era pesante e la partita non è stata di qualità, è stata sporca. Questo ha avvantaggiato l’Udinese che ha carettirstiche diverse rispetto a noi, ma detto questo non siamo partiti bene nel primo tempo, abbiamo rischiato più di qualcosa. Poi ci siamo messi a posto e abbiamo fatto gol: nel nostro miglior momento poi abbiamo subito gol e dispiace, perché l’avevamo incanalata bene. Prendiamo il lato positivo delle cose».

C’è rammarico per aver perso tutti questi punti in casa?

«Con il Torino non la conto nemmeno. oggi c’è rammarico per come stava andando, ma il risultato è giusto per quello che ha detto poi la partita».

L’idea dei “tre tenori” alla fine è stata applicata: non è stato un segno di “presunzione”?

«Assolutamente no: Cambiaghi da quinto ha fatto bene e da li è arrivato il gol. il piano gara ha funzionato, anche se ci siamo disuniti in certe situazioni. A me sono piaciuti davanti, e non dobbiamo assolutamente diventare presuntuosi».

I tuoi centravanti continuano a faticare in zona gol, è abbastanza atipico

«Si, ci mancano i gol delle punte e se analizziamo i tiri di oggi sono tanti: dobbiamo assolutamente migliorare. Odgaard ha fatto tanto per la squadra, Piccoli è entrato e ci ha provato, ma dobbiamo alzare il livello davanti: le punte sì, ma anche i trequartisti. Possiamo e dobbiamo alzare lo score perché le qualità ci sono».

Cambiaghi e Bernardeschi che compiti avevano?

«Si cambiavano loro, io avevo dato massima disponibilità. C’è una buona sintonia e può crescere ancora».

Ha quasi fatto meglio la catena di sinistra rispetto a quella di destra? Che tipo di ragionamento avevi fatto per contenere Zaniolo?

«L’Udinese si è presentata senza punto di riferimento davanti, ha avuto caratteristiche diverse rispetto al solito, non ci davano punti di riferimento. Abbiamo sofferto solo perché eravamo lunghi, distanti, e non c’era comunicazione. L’abbiamo aggiustata nel secondo tempo, accorciando, il gol è arrivato da azione rocambolesca. Noi abbiamo fatto bene a sinistra, potevamo sì spingere di più a destra ma era questo il piano gara».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook