Skorupski e Ravaglia, un disastro per due (Corriere di Bologna)

Continua la crisi del Bologna, che ieri pomeriggio ha incassato la sua sesta sconfitta in poco meno di due mesi: a Marassi il Genoa ha recuperato due reti andando poi a ribaltare il risultato grazie a tre splendidi gol di Malinovskyj, Ekuban e Messias. Un 3-2 finale pieno di amarezza, rabbia e delusione, visto che gli ospiti stavano conducendo la partita anche grazie al primo centro stagionale di Lewis Ferguson.

Genoa-Bologna 3-2: un Ravaglia poco reattivo subentra dopo l’espulsione di Skorupski

Per la prima ora di gioco gli uomini di Vincenzo Italiano hanno giocato bene e sembravano avere in pugno il match. Al 56′, poi, è arrivata la pazzia di Skorupski: il portiere polacco, alla sua seconda partita dopo essere rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, è uscito goffamente dalla sua area di rigore, facendosi soffiare il pallone e in seguito entrando in maniera scomposta e fallosa su Vitinha. Maresca ha estratto il rosso diretto, confermando la propria decisione anche dopo il controllo al Var.

Un perplesso Lukasz ha dovuto dunque abbandonare il campo, lasciando il posto a Federico Ravaglia. Il portiere bolognese, alla sua diciassettesima presenza stagionale, è entrato praticamente a freddo. E si è visto. Malinovskyj ha calciato una punizione perfetta, è vero, ma Chicco non è stato abbastanza reattivo e il Genoa ha potuto accorciare le distanze.

Da lì in avanti, la squadra di Daniele De Rossi ha tirato fuori tutto il suo carattere per cercare di ribaltare le sorti della sfida. Al 78′ Ekuban si è inventato una specie di mezza bicicletta con cui ha trafitto Ravaglia per la seconda volta in un quarto d’ora, facendo il 2-2. Con l’uomo in meno, il Bologna non ha potuto fare altro che cercare di salvare il risultato. E invece, al 91′, ecco che il Genoa ha trovato il gol della vittoria grazie a un potente tiro a giro di Junior Messias, terminato poco sotto al sette.

Poco importa se i Grifoni (a caccia di punti fondamentali per la salvezza) hanno segnato tre gol bellissimi. Poco importa se alcune analisi post-partita ritenevano che il fallo di Skorupski non fosse da rosso ma da giallo. La coppia di portieri del Bologna ha contribuito alla disfatta del Ferraris. Come dicevamo, infatti, nessuno dei due è stato impeccabile. L’espulsione di Skorupski (già autore di un erroraccio giovedì scorso in Bologna-Celtic) ha indirizzato negativamente il match. Il subentrato Ravaglia, poi, non è riuscito a impedire che i Grifoni riacciuffassero la partita.

(Fonte: Corriere di Bologna, Luca Aquino)

