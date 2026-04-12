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Remo Freuler commenta il successo di Bologna-Lecce (2-0): «Stiamo giocando bene. Ora andiamo a Birmingham per fare il nostro calcio»

Il mediano rossoblù ha parlato dopo la vittoria contro i salentini. Ecco le dichiarazioni dell’elvetico si microfoni di DAZN.

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12 secondi fa

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Remo Freuler durante Bologna-Aston Villa (1-3)
Remo Freuler durante Bologna-Aston Villa 1-3 (@ Damiano Fiorentini)

Il Bologna torna a vincere al Dall’Ara contro il Lecce. Due a zero, un gol per tempo che ha deciso la gara della 32^ giornata. Due goleador d’eccezione per la sfida: Riccardo Orsolini, d’eccezione perché non segnava da gennaio, ha chiuso la sfida nel finale, ma soprattutto Remo Freuler che non segna quasi mai e ha invece sbloccato il risultato

Ecco il commento del mediano svizzero, capitano rossoblù di oggi che ha aperto le marcature e guarda alla prossima gara.

Che momento per il Bologna?
«È un momento in cui stiamo giocando bene. Purtroppo abbiamo avuto un momento un po’ così, negativo a gennaio dove abbiamo lasciato tantissimo e ora stiamo rincorrendo».

Come andate a Birmingham per Aston-Villa?
«È sempre meglio vincere. Poi è un peccato perché abbiamo giocato e abbiamo fatto degli errori che abbiamo pagato carissimo, come sempre in Europa. Adesso andiamo lì a giocare il nostro calcio».

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