Freuler e Orsolini: rinnovi sempre più complicati

Mentre la squadra rossoblù pensa alla gara di domani contro il Brann, la dirigenza del Bologna si ritrova a fare i conti con la questione dei rinnovi. Negli ultimi giorni, alcuni rossoblù hanno già firmato. È toccato a Santiago Castro la scorsa settimana, che ha prolungato l’accordo con il club rossoblù fino al 2030, mentre due giorni fa anche Jens Odgaard ha rinnovato fino al 2029. Infine nella giornata di ieri, la notizia che anche il giovanissimo Massimo Pessina vestirà rossoblù fino al 2029.

Ora presumibilmente toccherà a Juan Miranda e Nikola Moro, i cui contratti sono in scadenza nel 2028; in dubbio invece il prolungamento per Charalampos Lykogiannis in scadenza a giugno.

Rinnovi complicati: Lucumí sempre più lontano da Bologna

La dirigenza rossoblù non sembra essere particolarmente preoccupata, ma non ha nemmeno nascosto che alcuni rinnovi tardano ad arrivare. Parliamo di Remo Freuler, Riccardo Orsolini, e Jhon Lucumi. Tre casi diversi tra loro, tutti in scadenza nel 2027, e che rischiano però di arrivare alla stessa conclusione.

Il difensore colombiano è un caso a parte. Lucumi aveva già manifestato la scorsa stagione il desiderio di andarsene da Bologna, ma alla fine a lasciare il posto in difesa è stato Beukema e il club felsineo non ne ha voluto sapere di privarsi di entrambi. Ora però, il difensore colombiano e il suo procuratore evitano il discorso rinnovo, indicando chiaramente – pur senza dire una parola – la volontà del centrale.

Per Freuler e Orsolini il nodo è l’ingaggio

Per quanto riguarda Remo Freuler e Riccardo Orsolini invece, il nodo è legato all’ingaggio. Sartori ha parlato più volte con lo svizzero, ma almeno finora non ha trovato nessuna apertura da parte sua, fortemente deciso a chiedere una cifra superiore ai 2 milioni di euro.

Orsolini invece, che già è il rossoblù più pagato della squadra, sta chiedendo cifre ancora più alte di quelle di Freuler. Numeri per niente scontati per il tetto della società rossoblù, nonostante nell’ultimo periodo il monte ingaggi si sia alzato.

Il Bologna è pronto a confermargli l’ingaggio di oggi (di poco inferiore ai 2 milioni) e ad alzargli i bonus, ma non raggiungerà mai la cifra richiesta dall’Orso. Starà quindi al numero 7 valutare se rimanere nella sua amata Bologna, oppure raggiungere l’”isola del tesoro”, ma che per lui sarà tutta da scoprire.

Fonte: Claudio Beneforti -Stadio

